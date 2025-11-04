ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απόδραση με πολλά κέρδη

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Απόδραση με πολλά κέρδη

«Νίκησε» απουσίες και κούραση από τα συνεχόμενα επίμονα παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη η ΑΕΚ!

Το σπουδαίο διπλό που πέτυχε σε βάρος του Απόλλωνα ήταν εξαιρετικής σημασίας για πολλούς και διάφορους λόγους, μια επιτυχία που δίνει καλή ψυχολογία και ώθηση στους κιτρινοπράσινους αλλά προπαντός τούς διατηρεί σε επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Έχοντας και την τύχη με το μέρος της σε κάποιες φάσεις, η ομάδα της Λάρνακας κατάφερε ό,τι και πέρσι απέναντι στον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα». Βρέθηκε πίσω στο σκορ αλλά είχε τα ψυχικά αποθέματα να «γυρίσει» το ματς και να φύγει από τη Λεμεσό με ένα υπερπολύτιμο τρίποντο. Θυμίζουμε ότι με το ίδιο σκορ (1-2) είχε κερδίσει στην έδρα των κυανόλευκων της Λεμεσού και στην πρεμιέρα του περσινού πρωταθλήματος, έχοντας τότε ως σκόρερ τους Εκπολό και Γκάμα, οι οποίοι είδαν δίχτυα στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Η επιτυχία της ΑΕΚ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ομάδα προέρχεται από την ιστορική επιτυχία στην Αγγλία σε βάρος της Κρίσταλ Πάλας και την κατάκτηση του Super Cup.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΚ φάνηκε πιο κυνική και αποτελεσματική από τον ισάξιό της Απόλλωνα. Ο Χάιρο Ιζγκουιέρδο ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης και συνάμα ο λυτρωτής για το συγκρότημα του Ιδιάκεθ, σκοράροντας το νικητήριο τέρμα της ομάδας του. Ο 32χρονος Ισπανός αποδεικνύεται μεταγραφή «λίρα εκατό» για την ΑΕΚ, αφού πρόκειται για παίκτη πολυθεσίτη, ο οποίος μπορεί να προσφέρει πολύτιμες βοήθειες από διάφορες θέσεις.

Σωτήριες επεμβάσεις πραγματοποίησε και ο Αλομέροβιτς, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην επίτευξη της νίκης. Η ΑΕΚ παίρνει πράγματα από τους τερματοφύλακές της (το ίδιο συνέβη και στο Super Cup με τον Ανδρέα Παρασκευά) και αυτό καταγράφεται στα συν της ομάδας.

 

Αμπερντίν και βατό πρόγραμμα

 

Πλέον η ΑΕΚ έχει ένα πιο βατό πρόγραμμα στο πρωτάθλημα μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, το οποίο εφόσον καταφέρει να εκμεταλλευτεί, τότε, σίγουρα θα έχει μειώσει την απόστασή της από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Την ερχόμενη Κυριακή θα υποδεχθεί την Ομόνοια Αραδίππου (αφού προηγουμένως αγωνιστεί την Πέμπτη με την Αμπερντίν για το Conference League) και ακολούθως θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό, τον Ακρίτα και τον Εθνικό Άχνας. Ενδιάμεσα θα ταξιδέψει στην Κροατία για το παιχνίδι με τη Ριέκα.

Στο ματς της Πέμπτης (19:45) με τους Σκωτσέζους έχει μεγάλη ευκαιρία να κάνει το τρία στα τρία στη League Phase και να κλειδώσει κατά μεγάλο ποσοστό θέση στην επόμενη φάση. Άλλωστε στα πρώτα δύο ματς νίκησε τις πιο δυνατές που έχει στο πρόγραμμά της. Συνέτριψε 4-0 την Αλκμαάρ και επικράτησε εκτός έδρας της Κρίσταλ Πάλας.

Κατηγορίες

ΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κοίταξε νωρίς στον πάγκο και όλα άλλαξαν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Champions League: «Τρένο» η Άρσεναλ, ισοπαλία στη Νάπολι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εντυπωσιακός Τζόκοβιτς - Νίκησε εύκολα στην πρεμιέρα του στην Αθήνα

Τένις

|

Category image

WTA Finals-Κυρίαρχη η Γκοφ, απέκλεισε την Παολίνι

Τένις

|

Category image

Απόδραση με πολλά κέρδη

ΑΕΚ

|

Category image

Με Ροντινέι δεξί μπακ και Ζέλσον εξτρέμ: Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Λοΐζου με μαγική ενέργεια προσφέρει ασίστ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κατέρρευσε στην Τουρκία ο Πανιώνιος

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ΕΝΠ ανάμεσα στις 16 ομάδες της Ευρώπης χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Σεβόμαστε τη Πάφο, αλλά ήρθε η ώρα να πάρουμε τη νίκη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρονάλντο: «Σύντομα θα αποσυρθώ, θα είναι δύσκολο, θα κλάψω, τίποτα δεν θα μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άμεσα στροφή με άλλα δεδομένα

ΑΕΛ

|

Category image

Τρομερό comeback των νέων του Ολυμπιακού και όρθιοι κόντρα στην Αϊντχόφεν!

Ελλάδα

|

Category image

Οι αντίπαλοι της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2027 για την Εθνική Γυναικών!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Golden Boy 2025», ο Ντεζιρέ Ντουέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη