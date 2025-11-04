Απόδραση με πολλά κέρδη

Το σπουδαίο διπλό που πέτυχε σε βάρος του Απόλλωνα ήταν εξαιρετικής σημασίας για πολλούς και διάφορους λόγους, μια επιτυχία που δίνει καλή ψυχολογία και ώθηση στους κιτρινοπράσινους αλλά προπαντός τούς διατηρεί σε επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Έχοντας και την τύχη με το μέρος της σε κάποιες φάσεις, η ομάδα της Λάρνακας κατάφερε ό,τι και πέρσι απέναντι στον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα». Βρέθηκε πίσω στο σκορ αλλά είχε τα ψυχικά αποθέματα να «γυρίσει» το ματς και να φύγει από τη Λεμεσό με ένα υπερπολύτιμο τρίποντο. Θυμίζουμε ότι με το ίδιο σκορ (1-2) είχε κερδίσει στην έδρα των κυανόλευκων της Λεμεσού και στην πρεμιέρα του περσινού πρωταθλήματος, έχοντας τότε ως σκόρερ τους Εκπολό και Γκάμα, οι οποίοι είδαν δίχτυα στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Η επιτυχία της ΑΕΚ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ομάδα προέρχεται από την ιστορική επιτυχία στην Αγγλία σε βάρος της Κρίσταλ Πάλας και την κατάκτηση του Super Cup.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΚ φάνηκε πιο κυνική και αποτελεσματική από τον ισάξιό της Απόλλωνα. Ο Χάιρο Ιζγκουιέρδο ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης και συνάμα ο λυτρωτής για το συγκρότημα του Ιδιάκεθ, σκοράροντας το νικητήριο τέρμα της ομάδας του. Ο 32χρονος Ισπανός αποδεικνύεται μεταγραφή «λίρα εκατό» για την ΑΕΚ, αφού πρόκειται για παίκτη πολυθεσίτη, ο οποίος μπορεί να προσφέρει πολύτιμες βοήθειες από διάφορες θέσεις.

Σωτήριες επεμβάσεις πραγματοποίησε και ο Αλομέροβιτς, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην επίτευξη της νίκης. Η ΑΕΚ παίρνει πράγματα από τους τερματοφύλακές της (το ίδιο συνέβη και στο Super Cup με τον Ανδρέα Παρασκευά) και αυτό καταγράφεται στα συν της ομάδας.

Αμπερντίν και βατό πρόγραμμα

Πλέον η ΑΕΚ έχει ένα πιο βατό πρόγραμμα στο πρωτάθλημα μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, το οποίο εφόσον καταφέρει να εκμεταλλευτεί, τότε, σίγουρα θα έχει μειώσει την απόστασή της από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Την ερχόμενη Κυριακή θα υποδεχθεί την Ομόνοια Αραδίππου (αφού προηγουμένως αγωνιστεί την Πέμπτη με την Αμπερντίν για το Conference League) και ακολούθως θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό, τον Ακρίτα και τον Εθνικό Άχνας. Ενδιάμεσα θα ταξιδέψει στην Κροατία για το παιχνίδι με τη Ριέκα.

Στο ματς της Πέμπτης (19:45) με τους Σκωτσέζους έχει μεγάλη ευκαιρία να κάνει το τρία στα τρία στη League Phase και να κλειδώσει κατά μεγάλο ποσοστό θέση στην επόμενη φάση. Άλλωστε στα πρώτα δύο ματς νίκησε τις πιο δυνατές που έχει στο πρόγραμμά της. Συνέτριψε 4-0 την Αλκμαάρ και επικράτησε εκτός έδρας της Κρίσταλ Πάλας.