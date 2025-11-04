Θέλει να κρατήσει ανοικτή την πόρτα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν τίθεται αμφιβολία πως για την Ομόνοια ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Και εκεί δίνει το βάρος της. Δεν σημαίνει όμως πως αδιαφορεί για τη συνέχιση της πορείας της στο Conference League. Την Πέμπτη θα δώσει τον τρίτο της αγώνα στη League Phase της διοργάνωσης με αντίπαλο τη Λωζάνη στην Ελβετία (22:00). Αν και στο πίσω μέρος του μυαλού είναι το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ την Κυριακή (09/11), θα προσπαθήσει για το διπλό ή τουλάχιστον να μην χάσει ώστε να κρατήσει την πόρτα ανοικτή. Θα έχει άλλα τρία ματς, τα δύο εκ των οποίων στο «σπίτι» της (με Ντιναμό Κιέβο και Ρακόφ), για να παίξει τα ρέστα της. Και δεν έχει να αντιμετωπίσει κάποιο φόβητρο αλλά μία ομάδα στα μέτρα της.

Ενδεχομένως ο Χένινγκ Μπεργκ να προφυλάξει τους Αγκουζούλ και Φαμπιάνο που αποχώρησαν τραυματίες απέναντι στην Ένωση. Ο Βραζιλιάνος ίσως δεν πετάξει με την αποστολή ώστε να πάρει ανάσες και να ετοιμαστεί ενόψει ΑΠΟΕΛ. Δύσκολα θα είναι επίσης σε θέση να βοηθήσει ο Κουλιμπαλί. Για τον Άιτινγκ ούτε λόγος και οι αισιόδοξες προβλέψεις κάνουν λόγο για επιστροφή μετά τη διακοπή. Ο Νορβηγός τεχνικός θα κάνει και άλλες αλλαγές, με τους Χατζηγιοβάνη και Χαμάς να κτυπούν την πόρτα της ενδεκάδας.

