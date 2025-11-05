Ψυχρολουσία για τον Ολυμπιακό στο 90+3', ισοφάρισε ο Πέπι για την Αϊντχόφεν

Κρίμα, άδικο, ατυχία και... ψυχρολουσία για τον Ολυμπιακό!

Οι ερυθρόλευκοι παρότι είχαν πνίξει την Αϊντχόφεν και έχασαν ένα «τσουβάλι» ευκαιρίες, τιμωρήθηκαν από την ομάδα του Πέτερ Μπός καθώς στο 90+2' μετά από εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή και ο Πέπι με μονοκόμματο σουτ, νίκησε τον Τζολάκη και έγραψε το 1-1.

Η πρόκριση πλέον δυσκολεύει αφάνταστα για τον Ολυμπιακό που έχει μόνο 2 βαθμούς στους πρώτους 4 αγώνες και ακολουθεί το ματς με τη Ρεάλ στο Φάληρο στις 26 Νοεμβρίου.

Με τον Χρήστο Μουζακίτη να καλύπτει το κενό του τιμωρημένου Έσε και τον Ζέλσον Μαρτίνς να κερδίσει θέση βασικού, ξεκίνησε αυτό το "do or die" παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Αφού απορρόφησε την πίεση και ανταποκρίθηκε στις υψηλές εντάσεις των Ολλανδών, ο πρωταθλητής άρχισε να φέρνει το ματς στα μέτρα του. Σε αυτό βέβαια βοήθησε και το προβάδισμα που πήρε νωρίς, όταν στο 17 ο Μαρτίνς μπήκε στην περιοχή μετά από μεταβίβαση του Τσικίνιο και με ένα ασύλληπτο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Κοβάρ.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο, μπορούσαν μάλιστα να πετύχουν το 2-0 στο 31΄ αλλά ο Κοβάρ σταμάτησε τον Τσικίνιο και το πλάνο του Μεντιλίμπαρ λειτούργησε άψογα. Στο 61΄ ο Μαρτίνς έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία, με τη μπάλα να «ξύνει» το οριζόντιο δοκάρι και να καταλήγει άουτ σε ένα β΄ ημίχρονο όπου ο Ολυμπιακός παράμενε πιστός στο πλάνο του.

Ο Πέτερ Μπος προσπάθησε να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων με συνεχείς αλλαγές, καθώς η PSV, μια φύσει επιθετική ομάδα, αδυνατούσε να δημιουργήσει την παραμικρή ευκαιρία. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο «ολλανδικό» σουτ στην εστία έγινε στο 78΄ από τον Ντρίουετς, με τον Τζολάκη να εξουδετερώνει. Θα περίμενε κανείς μεγαλύτερη πίεση από την PSV όσο το ματς πλησίαζε προς το τέλος. Αντίθετα, ήταν ο Ολυμπιακός αυτός που έδειχνε πιο απειλητικός με τις αλλαγές του Μεντιλίμπαρ να συνεισφέρουν τα μέγιστα στη διατήρηση των κεκτημένων.

Παρόλα αυτά σε μία και μοναδική στιγμή, ανατράπηκαν τα πάντα. Στο 90+3΄ ο Φέερμαν εκτέλεσε φάουλ, ο Πέπι εκμεταλλεύτηκε την περίσταση και με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπάν (Γαλλία)

Κίτρινες: Πέρισιτς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία (63΄ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Τσικίνιο (73΄ Ταρέμι), Ποντένσε (83΄ Κοστίνια), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί (83΄ Κοστίνια).

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ (Πέτερ Μπος): Κοβάρ, Γκασιορόβσκι, Σούτεν, Σαλάχ-Εντίν (67΄ Βάνερ), Ντεστ, Ζούνιορ, Φέερμαν, Σαϊμπαρί (84΄ Μποαντού), Πέρισιτς (68΄ Μπαϊρακτάρεβιτς), Μαν (58΄ Ντρίουετς), Τιλ (58΄ Πέπι).