Champions League: «Τρένο» η Άρσεναλ, ισοπαλία στη Νάπολι!

Το «εξπρές» με... μηχανοδηγό τον Μίκελ Αρτέτα πέρασε και από την Πράγα. Η Άρσεναλ νίκησε άνετα 3-0 τη Σλάβια, έκανε το «4 στα 4» στη League Phase του Champions League και οδεύει ολοταχώς προς την διασφάλιση της απευθείας πρόκρισης στους «16». Το ματς «ξεκλείδωσε» από το πέναλτι (χέρι του Πρόβοντ) που αξιοποίησε ο Μπουκαγίο Σάκα στο 32΄ για να ακολουθήσουν δύο γκολ του Μερίνο στο β΄ ημίχρονο. Οι «κανονιέρηδες» κράτησαν ανέπαφη την εστία τους για 9ο συνεχόμενο αγώνα, καταρρίποντας το ιστορικό ρεκόρ τους από το 1903! 

Στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» η Άιντραχτ κατάφερε να κρατήσει στο 0-0 τη Νάπολι κατακτώντας έναν βαθμό που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος στην «οικονομία» της διοργάνωσης. Η ισοπαλία αποτελεί επιτυχία για τους Γερμανούς του Ντίνο Τοπμέλερ που προέρχονταν από διαδοχικές συντριβές (1-5) στους αγώνες με Ατλέτικο Μαδρίτης και Λίβερπουλ. 

 


Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

 Τρίτη, 4/11
Νάπολι (Ιταλία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)        0-0
Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Άρσεναλ (Αγγλία)                 0-3 
(32΄πεν. Σάκα, 46΄,68΄ Μερίνο)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)     22:00
Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)              22:00
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 22:00
Γιουβέντους (Ιταλία)-Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)   22:00
Τότεναμ (Αγγλία)-Κοπεγχάγη (Δανία)                      22:00
Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία)                22:00
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μονακό (Γαλλία)                22:00

 Τετάρτη 5/11
Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Τσέλσι (Αγγλία)                19:45
Πάφος (Κύπρος)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία)                      19:45
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία)          22:00
Ίντερ (Ιταλία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)                22:00
Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία)            22:00
Μπριζ (Βέλγιο)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)                    22:00
Άγιαξ (Ολλανδία)-Γαλατασαράι (Τουρκία)                  22:00
Μαρσέιγ (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία)                      22:00
Νιούκαστλ (Αγγλία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)           22:00

Διαβαστε ακομη