Ο Μαξ Ντάουμαν, ο νεότερος παίκτης στην Ιστορία του Champions League

Ο Μάξ Ντάουμαν έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που συμμετέχει σε αγώνα Champions League! Ο επιθετικός της Άρσεναλ που έχει γεννηθεί την τελευταία ημέρα του 2009, μπήκε ως αλλαγή στο σημερινό ματς με τη Σλάβια Πράγας και σε ηλικία μόλις 15 ετών και 308 ημερών προσπέρασε στην πρώτη θέση της συγκεκριμένης στατιστικής κατηγορίας τον Γιουσούφα Μουκόκο.

Ενδεικτικό της πολύ μεγάλης στροφής που έχει κάνει το παγκόσμιο ποδοσφαιρο στα νέα παιδιά, είναι το γεγονός ότι οι έξι από τους δέκα της λίστας που ακολουθεί, έχουν πραγματοποιήσει το ντεμπούτο τους από το 2019 και μετά. Τα στοιχεία αφορούν τα τελευταία 33 χρόνια, από τότε δηλαδή που υφίσταται ως διοργάνωση το Champions League.

Αναλυτικά οι νεότεροι πρωτοεμφανιζόμενοι στο Champions League (φάση ομίλων/League Phase)

1. Μαξ Ντάουμαν 15 ετών, 308 ημερών Σλάβια Πράγας - ΑΡΣΕΝΑΛ 1-2 (4/11/2025)

2. Γιουσούφα Μουκόκο 16 ετών, 18 ημερών

Ζενίτ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1-2 (8/12/2020)

3. Λαμίν Γιαμάν 16 ετών, 68 ημερών

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - Άντβερπ 5-0 (19/9/2023)

4. Σελεστίν Μπαμπαγιάρο 16 ετών, 86 ημερών

Στεάουα - ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1-1 (23/11/1994)

5. Ράιαν Τσερκί 16 ετών, 102 ημερών

Ζενίτ - ΛΙΟΝ 2-0 (27/11/2019)

6. Αλέν Χαλίλοβιτς 16 ετών, 128 ημερών

ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ - Παρί ΣΖ 0-2 (24/10/2012)

7. Γιούρι Τίλεμανς 16 ετών, 147 ημερών

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ - Ολυμπιακός 0-3 (2/10/2013)

8. Φραντσέσκο Καμάρντα 16 ετών, 232 ημερών

ΜΙΛΑΝ - Μπριζ 3-1 (22/10/2024)

9. Ουαρέν Ζαϊρ-Εμερί 16 ετών, 237 ημερών

ΠΑΡΙ ΣΖ - Μακάμπι Χάιφα 7-2 (25/10/2022)

10. Χάρης Μαυρίας 16 ετών, 249 ημερών

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Ρούμπιν Καζάν 0-0 (20/10/2010)