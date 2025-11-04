ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

WTA Finals-Κυρίαρχη η Γκοφ, απέκλεισε την Παολίνι

WTA Finals-Κυρίαρχη η Γκοφ, απέκλεισε την Παολίνι

Η κάτοχος της τίτλου Κοκό Γκοφ κέρδισε την Τσαμίν Παολίνι με 6-3, 6-2 αποκλείοντας την Ιταλίδα, καταγράφοντας την πρώτη της νίκη στους τελικούς της WTA.

 Η 21χρονη, η οποία έκανε 17 διπλά λάθη όταν έχασε από την Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα στο πρώτο της παιχνίδι την Κυριακή, έκανε μόνο τρία διπλά λάθη αυτή τη φορά.

 «Ήξερα ότι η σημερινή νίκη ήταν σημαντική για να παραμείνω στο τουρνουά. Αν έχανα, θα είχα αποχωρήσει», δήλωσε η Γκοφ, η τρίτη στην παγκόσμια κατάταξη.

 Η Αρίνα Σαμπαλένκα, αντιμετωπίζει την Πέγκουλα αργότερα.

