WTA Finals-Κυρίαρχη η Γκοφ, απέκλεισε την Παολίνι

Η κάτοχος της τίτλου Κοκό Γκοφ κέρδισε την Τσαμίν Παολίνι με 6-3, 6-2 αποκλείοντας την Ιταλίδα, καταγράφοντας την πρώτη της νίκη στους τελικούς της WTA.

Η 21χρονη, η οποία έκανε 17 διπλά λάθη όταν έχασε από την Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα στο πρώτο της παιχνίδι την Κυριακή, έκανε μόνο τρία διπλά λάθη αυτή τη φορά.

«Ήξερα ότι η σημερινή νίκη ήταν σημαντική για να παραμείνω στο τουρνουά. Αν έχανα, θα είχα αποχωρήσει», δήλωσε η Γκοφ, η τρίτη στην παγκόσμια κατάταξη.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, αντιμετωπίζει την Πέγκουλα αργότερα.