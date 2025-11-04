Εντυπωσιακός Τζόκοβιτς - Νίκησε εύκολα στην πρεμιέρα του στην Αθήνα
ΓΗΠΕΔΟ
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν απογοήτευσε τους χιλιάδες φίλαθλους που ήρθαν στο Telekom Center για να τον παρακολουθήσουν από κοντά. Ο Σέρβος επικράτησε 7-6(3), 6-1 του Αλεχάντρο Ταμπίλο στην πρεμιέρα του στο Hellenic Championship και πήρε την πρόκριση στους 8 καλύτερους της διοργάνωσης.
Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Τζόκοβιτς απέναντι στον Χιλιανό, ο οποίος είχε επικρατήσει με 2-0 σετ και τις δύο προηγούμενες φορές που είχαν συναντηθεί.
Ο Νόλε θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον νικητή του παιχνιδιού Έλιοτ Σπιτσίρι - Νούνο Μπόρζες, σε μία αναμέτρηση που θα διεξαχθεί αργότερα μέσα στην ημέρα.
