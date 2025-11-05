Τον γιούχαραν κάθε φορά που ακουμπούσε την μπάλα: Το καλωσόρισμα των οπαδών της Λίβερπουλ στην επιστροφή του Άρνολντ

Η επιστροφή του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στο Άνφιλντ για το παιχνίδι της Λίβερπουλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν ήταν καθόλου… θερμή. Αντικαθιστώντας τον Γκιουλέρ στο 81ο λεπτό, ο Άγγλος δεξιός μπακ βρέθηκε ξανά στον χώρο που τον ανέδειξε, αλλά οι οπαδοί της Λίβερπουλ δεν ξέχασαν την απόφασή του να μετακινηθεί το καλοκαίρι στη «Βασίλισσα».

Κάθε φορά που ο Άρνολντ ακουμπούσε την μπάλα, τα γιουχαρίσματα... έδιναν και έπαιρναν, γεμίζοντας το Άνφιλντ με ένταση. Οι φίλοι των «κόκκινων» φρόντισαν να στείλουν σαφές μήνυμα για την απογοήτευσή τους, αλλά και για τη σύνδεση που είχαν δημιουργήσει μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Οι οπαδοί δεν άφησαν κανένα περιθώριο… λησμονιάς, υπενθυμίζοντας ότι η σχέση με τους παίκτες είναι πάντα συναισθηματική και ότι οι επιλογές τους έχουν συνέπειες.

