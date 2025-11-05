Ο Κουρτουά έβγαζε, ο ΜακΆλιστερ εκτέλεσε και η Λίβερπουλ νίκησε τη Ρεάλ και την «έπιασε»!

Το ματς:

Η Λίβερπουλ μπήκε με αποφασιστικότητα στο Άνφιλντ και κυριάρχησε απόλυτα στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, δημιουργώντας φάσεις, πιέζοντας ψηλά και ελέγχοντας τον ρυθμό. Παρ' όλα αυτά, το γκολ δεν ήρθε, με τον Τιμπό Κουρτουά να πραγματοποιεί καθοριστικές επεμβάσεις και να κρατάει όρθια τη «βασίλισσα» σε ένα 45λεπτο που εξελίχθηκε σε προσωπική του παράσταση!

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 10', όταν ο ΜακΆλιστερ σούταρε από το ύψος της περιοχής μετά από πάσα του Σομποζλάι, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Στο 21', η Ρεάλ ζήτησε πέναλτι σε πτώση του Βινίσιους Τζούνιορ, χωρίς να συγκινείται, ωστόσο, ο κορυφαίος Ρουμάνος διαιτητής, Ίστβαν Κόβατς.Στο 28', ο Σομποζλάι μπήκε στην περιοχή και δοκίμασε το πόδι του, όμως ο Κουρτουά απέκρουσε εντυπωσιακά. Στην εξέλιξη της φάσης, η Λίβερπουλ διαμαρτυρήθηκε για χέρι του Τσουαμενί μέσα στην περιοχή, με τον Ίστβαν Κόβατς να υποδεικνύει αρχικά φάουλ υπέρ των γηπεδούχων πάνω στη γραμμή. Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έκανε το σήμα του VAR και προχώρησε σε on-field review της φάσης. Μετά από αρκετή καθυστέρηση, στο 33' ο Ρουμάνος διαιτητής αποφάσισε να μην καταλογίσει πέναλτι, ακυρώνοντας, μάλιστα και το φάουλ που είχε δώσει νωρίτερα, προκαλώντας έντονες αποδοκιμασίες από την εξέδρα του Άνφιλντ.

Η πίεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε. Στο 37', ο Σομποζλάι επιχείρησε ωραίο σουτ προς τη γωνία, αλλά ο Κουρτουά μπλόκαρε με άνεση. Στο 38', ο Γκιουλέρ έπεσε στην περιοχή της Λίβερπουλ, αλλά ο Κόβατς έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και στο 43', ο Σομποζλάι ξαναδοκίμασε από μακριά, με δυνατό σουτ προς το αριστερό δοκάρι, αλλά ο Βέλγος πορτιέρε ήταν και πάλι εκεί για να αποκρούσει εντυπωσιακά.

Στο φινάλε του ημιχρόνου, η Ρεάλ είχε την πρώτη της ουσιαστική τελική: Στο 45', ο Τζουντ Μπέλινγχαμ έκανε εξαιρετικό κοντρόλ μέσα στην περιοχή και επιχείρησε χαμηλό σουτ προς το αριστερό δοκάρι, όμως ο Μαμαρντασβίλι αντέδρασε άψογα, πέφτοντας και κρατώντας το μηδέν.

Η Λίβερπουλ μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Τιμπό Κουρτουά να συνεχίζει τις σωτήριες επεμβάσεις. Στο 48', ο Φαν Ντάικ πήδηξε ψηλά και έπιασε κεφαλιά από κοντά, αλλά ο Βέλγος τερματοφύλακας είπε και πάλι «όχι». Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Εκιτίκε δοκίμασε επίσης με κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, όμως ο Κουρτουά ήταν ξανά σε ετοιμότητα και κράτησε το μηδέν.

Η πίεση των γηπεδούχων αποτυπωνόταν και στα στατιστικά: Στο 53' οι τελικές ήταν 13-5 υπέρ της Λίβερπουλ, με 7-2 εντός εστίας. Στο 51', ο Σομποζλάι εκτέλεσε απευθείας φάουλ από μέση απόσταση, αλλά ο Κουρτουά μπλόκαρε ξανά.

Η λύτρωση για τους «κόκκινους» ήρθε στο 61'. Ο Σομποζλάι εκτέλεσε φάουλ με σέντρα στην καρδιά της περιοχής και ο ΜακΆλιστερ πήδηξε στο ύψος της μικρής περιοχής, στέλνοντας την μπάλα με κεφαλιά στο κέντρο της εστίας για το 1-0.

Μετά το γκολ, ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με τη Ρεάλ να δυσκολεύεται να αντιδράσει. Η πρώτη αξιοσημείωτη στιγμή για τους Μαδριλένους στο δεύτερο μέρος ήρθε στο 75', όταν ο Εμπαπέ βρήκε χώρο στην περιοχή και σούταρε, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Μαμαρντασβίλι.

Η Λίβερπουλ συνέχισε να ψάχνει το δεύτερο γκολ, διατηρώντας την πίεση και τον έλεγχο του αγώνα. Στο 87', ο Χάπκο βρέθηκε με χώρο και χρόνο μέσα στην περιοχή, μετά από εξαιρετική πάσα. Το σουτ του προς τη δεξιά πλευρά της εστίας ήταν δυνατό, όμως ο Τιμπό Κουρτουά πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή επέμβαση, κρατώντας ζωντανή τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το φινάλε.

Παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων να αντιδράσουν στα τελευταία λεπτά, η Λίβερπουλ διατήρησε τον έλεγχο και πήρε μια δίκαιη νίκη με 1-0, φτάνοντας τους 9 βαθμούς και πιάνοντας τη «βασίλισσα» στη βαθμολογία.

Οι συνθέσεις:

Λίβερπουλ: Μαμαρντασβίλι, Μπράντλεϊ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Σομποζλάι, ΜακΆλιστερ, Χράφενμπερχ, Σαλάχ, Βιρτς, Εκιτικέ.

Ρεάλ: Κουρτουά, Βαλβέρδε, Μιλιτάο, Χούισεν, Καρέρας, Καμαβινγκά, Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Βινίσιους, Μπέλιγχαμ, Εμπαπέ.