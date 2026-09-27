Γιαννακόπουλος για Ομπράντοβιτς: «Γι’ αυτό είσαι αυτός που είσαι, ο μεγαλύτερος»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στα social media αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τις δηλώσεις του μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Stoiximan Super Cup.

“Γι΄ αυτό είσαι αυτός που είσαι. Ο μεγαλύτερος! Τίποτα δεν μπορεί να νικήσει την αυθεντικότητα”, είπε ο διοικητικός ηγέτης της πράσινης ΚΑΕ για τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα του τριφυλλιού και έδωσε συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη.