Τώρα... αρχίζουν τα δύσκολα!

Η ΚΟΠ όρισε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος μέχρι το τέλος του 2026 και η Ομόνοια γνωρίζει πλέον πού βαδίζει. Σε ένα μονοπάτι ιδιαίτερο απαιτητικό, δύσκολο, γεμάτο προκλήσεις. Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ γνώριζε εξαρχής πως η είσοδος στη League Phase του Europa League, σε συνδυασμό με τις εγχώριες διοργανώσεις, θα συνέθετε ένα κοπιαστικό πρόγραμμα, το οποίο άπαντες δηλώνουν προετοιμασμένοι να βγάλουν εις πέρας.

Σε δύο μήνες και κάτι μέρες, δηλαδή από τις 9 Οκτωβρίου μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, το «τριφύλλι» θα δώσει 17 (!) παιχνίδια, ενώ τρεις φορές θα μπει στο αεροπλάνο! Ο πήχης λοιπόν είναι ήδη ψηλά για να καταφέρει το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ να δώσε συνέχεια σε αυτό που άρχισε προ εβδομάδων.

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Στις 9 του επόμενου μήνα η Ομόνοια θα αναμετρηθεί με την Καρμιώτισσα για την 5η αγωνιστική. Έξι μέρες αργότερα θα δώσει το εκτός έδρας παιχνίδι με την Τσέλιε, όπου η νίκη είναι… μονόδρομος για να συνεχίζει να ελπίζει, μετά το τρίποντο επί της Θέλτα. Στις 19/10 θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό και στις 22 θα φιλοξενήσει, στο κατάμεστο, όπως αναμένεται, ΓΣΠ, την Μπενφίκα. Έπειτα από τέσσερις μέρες θα κοντραριστεί με την ΑΕΚ και στις 31/10 με την ΑΕΛ.

Στις 5 Νοεμβρίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει την 4η αγωνιστική στη League Phase με τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία, ενώ με την επιστροφή της αποστολής και συγκεκριμένα στις 8/11 θα αναμετρηθεί με την Ανόρθωση. Κάπου εκεί, σαν… από μηχανή θεό για τους πράσινους, θα έχει διακοπή λόγω εθνικών υποχρεώσεων.

Με την επανέναρξη, το «αιώνιο» ντέρμπι ξεχωρίζει στις 21 Νοεμβρίου! Πέντε μέρες αργότερα, μπαίνει ξανά στο αεροπλάνο για το ματς με τη Γιουβέντους (26/11), ενώ στις 30/11 ακολουθεί η Νέα Σαλαμίνα. Για τον Δεκέμβριο, το πρόγραμμα έχει ως εξής: Πάφος (3/12), Ομόνοια 29ης Μ (7/12), Σέλτικ (10/12, ΓΣΠ), Ομόνοια Αρ. (15/12), Άρης (20/12).

Ο Μπεργκ εργάζεται πυρετωδώς για διαμόρφωση των πλάνων του και διαχείριση του ρόστερ του, ώστε η Ομόνοια να βάλει θετικό πρόσημο στο πρόγραμμα-βουνό.