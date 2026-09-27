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Γκόρντον: «Δεν υπάρχει διαφορά με την Ισπανία»

ΓΗΠΕΔΟ

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Aυτό υποστήριξε ο Άγγλος επιθετικός

Ο Άγγλος επιθετικός, Άντονι Γκόρντον «δεν πιστεύει ότι υπάρχει διαφορά» στην ποιότητα με την Ισπανία, δήλωσε μετά την ήττα της ομάδας του στο Nations League με 3-2 στο Γουέμπλεϊ.

«Όπως είπα πριν από λίγες ημέρες, δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφορά με την Ισπανία. Νιώθω ότι είμαστε ακριβώς στο επίπεδό τους», δήλωσε ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα στο ITV Sport. Ο Γκόρντον πιστεύει ότι η Αγγλία θα μπορούσε «πολύ εύκολα να κερδίσει αυτόν τον αγώνα», ειδικά εάν ο Χάρι Κέιν δεν είχε χάσει το πέναλτι του στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η ομάδα του προηγείτο με 2-1.

«Νομίζω ότι ήταν μια μικρή χαμένη ευκαιρία. Σε έναν τέτοιο αγώνα, τα λάθη τιμωρούνται αυστηρά. Πάντα έχεις την αίσθηση ότι εμείς χαρίζουμε το παιχνίδι αντί να το κερδίζουν αυτοί», πρόσθεσε, λέγοντας ότι ήταν «απογοητευμένος» από τα «λάθη» που έγιναν.

Σε μια πιο θετική νότα, τόνισε τις «επιθετικές φάσεις πολύ υψηλού επιπέδου της Αγγλίας». «Νομίζω ότι είδατε απόψε ότι είμαστε μια σπουδαία ομάδα».

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