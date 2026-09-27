Στη Ρουμανία ονειρεύονται εκατομμύρια από την υπόθεση με την Σίτι!

Σαν βόμβα έσκασε την περαμένη Παρασκευή (25/9) η απόφαση του τριμελούς ανεξάρτητου πάνελ να τιμωρήσει την Μάντσεστερ Σίτι για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών, με την αγγλική ομάδα να κρίνεται ένοχη για όλες, εκτός από μία εκ των 115 κατηγοριών που αντιμετώπιζε.

Η απόφαση αυτή ταρακούνησε συθέμελα το σύλλογο, με αρκετούς ποδοσφαιριστές των πολιτών να σκέφτονται πλέον την αποχώρηση, ενώ η Σίτι έχει βρεθεί πλέον στη δίνη του κυκλώνα από τη στιγμή που αρκετές ομάδες της Premier League ετοιμάζονται να κινηθούν νομικά εναντίον της.

Το κύμα… αγανάκτησης κατά της Σίτι δεν περιορίζεται όμως μόνο στο Νησί, με ρουμανικό μέσο να υποστηρίζει πως η Στεάουα θα μπορούσε θεωρητικά να διεκδικήσει έως και 13.700.000 ευρώ ως αποζημίωση μετά από τις παραβίασεις των οικονομικών κανόνων από τον αγγλικό σύλλογο, ελέω του αποκλεισμού της στα playoffs του Champions League τη σεζόν 2016-17 από τους πολίτες.

“Η ετυμηγορία στην υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία κρίθηκε ένοχη για 114 κατηγορίες σχετικά με παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών, θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις και σε άλλους συλλόγους. Η Στεάουα είναι μία από τις ομάδες που θα μπορούσαν να επικαλεστούν ζημία, αφού αποκλείστηκε από τους Άγγλους στα playoffs του UEFA Champions League τη σεζόν 2016-17.

Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για 114 κατηγορίες παραβίασης των οικονομικών κανονισμών κατά την περίοδο 2009-2018, και η απόφαση θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες όχι μόνο για τον αγγλικό σύλλογο, αλλά και για άλλες ομάδες που ισχυρίζονται ότι επηρεάστηκαν από τις παρατυπίες των πολιτών.

Αρκετοί σύλλογοι στην Αγγλία, συμπεριλαμβανομένων των Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ και Τότεναμ, αναλύουν ήδη την πιθανότητα να ζητήσουν αποζημίωση, θεωρώντας ότι υπέστησαν οικονομικές απώλειες λόγω της συστηματικής παραβίασης των κανόνων από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ένα πιθανό κύμα δικαστικών προσφυγών κατά της Μάντσεστερ Σίτι θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα ντόμινο. Οι σύλλογοι που θεωρούν ότι μειονεκτούσαν μετά από αγώνες που έπαιξαν εναντίον της αγγλικής ομάδας, θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν αποζημίωση.

Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι αυτή της Στεάουα, η οποία αντιμετώπισε τη Μάντσεστερ Σίτι στα playoffs του UEFA Champions League, τη σεζόν 2016-17. Οι Άγγλοι επικράτησαν τότε με 6-0 συνολικά και απέκλεισαν την ομάδα του Βουκουρεστίου από τη διοργάνωση, στέλνοντάς την στο Europa League.

Η Στεάουα έλαβε κατόπιν περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή της στο Europa League. Σε αυτό το πλαίσιο, η Στεάουα θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι η συμμετοχή της Μάντσεστερ Σίτι στη διοργάνωση, σε μια περίοδο που ο σύλλογος κατηγορείται ότι παραβίασε τους οικονομικούς κανονισμούς, επηρέασε τις πιθανότητές της να φτάσει στους ομίλους του UEFA Champions League, χάνοντας παράλληλα τη δυνατότητα να εισπράξει μέχρι και 13.700.000 ευρώ περισσότερα”, ανέφερε το σχετικό δημοσίευμα.

Πηγή: sport24.gr