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Τρίτο κρούσμα ντόπινγκ στους Ασιατικούς Αγώνες

ΓΗΠΕΔΟ

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Ένα νέο κρούσμα ντόπινγκ στους αγώνες που διεξάγονται στην ιαπωνική πόλη Ναγκόγια

Ένα νέο κρούσμα ντόπινγκ ανακοινώθηκε σήμερα (27/9) στους Ασιατικούς Αγώνες του 2026, που διεξάγονται στην ιαπωνική πόλη Ναγκόγια, με τον Ουζμπέκο Νοντίρμπεκ Σαβκάτοφ να βρίσκεται θετικός σε χρήση μελδονίου, όπως ανακοινώθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Αντιντόπινγκ (ITA).

Ο Σαβκάτοφ, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στις μικτές πολεμικές τέχνες (MMA), τιμωρήθηκε με προσωρινό αποκλεισμό, μετά από θετικό έλεγχο στην απαγορευμένη ουσία. Ο Ουζμπέκος παλαιστής, έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της προσωρινής αναστολής του και να ζητήσει την ανάλυση του δείγματός του Β. 

Είναι ο τρίτος αθλητής σε αυτήν την διοργάνωση των Ασιατικών Αγώνων που βρέθηκε θετικός. Το πρώτο κρούσμα που ανακοινώθηκε κατά την διάρκεια των Αγώνων ήταν αυτό του Ταϊλανδού Πίτσαμον Οπάτνιπουθ την περασμένη Δευτέρα. Ωστόσο, το δείγμα του 19χρονου παίκτη μπάντμιντον, ο οποίος είναι 18ος στον κόσμο, ελήφθη στις 17 Σεπτεμβρίου κατά την διάρκεια ενός εξωαγωνιστικού τεστ, πριν από την έναρξη των αγώνων. Οι εξετάσεις του αποκάλυψαν την παρουσία φουροσεμίδης, ενός διουρητικού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της χρήσης αναβολικών στεροειδών.

Το Σάββατο, ο Τουρκμένος καρατέκα Νταγιάντς Κελετλίγιεφ βρέθηκε επίσης θετικός στο μελδόνιο. Αυτή η ουσία είναι ένα φάρμακο, που χρησιμοποιείται για την θεραπεία ορισμένων καρδιακών παθήσεων και μπορεί να βελτιώσει την αντοχή και να επιταχύνει την αποκατάσταση των μυών στους αθλητές. Βρίσκεται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) από το 2016.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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