Oμόνοια πριν από 54 χρόνια!

Η Ομόνοια θυμάται την πρώτη πρόκρισή της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, πριν από 54 χρόνια.

Η αναφορά των πρασίνων:

Σαν σήμερα, το μακρινό 1972, η ΟΜΟΝΟΙΑ πετύχαινε την πρώτη ιστορική της πρόκριση σε Ευρωπαϊκή διοργάνωση, η οποία ήταν η πρώτη που πετύχαινε Κυπριακή ομάδα στο Κύπελλο Πρωταθλητριών. Το "τριφύλλι" φιλοξενούσε την Waterford, στο επαναληπτικό της ήττας με 2-1 στην Ιρλανδία. Η ομάδα μας, μπήκε στο γήπεδο ψυχωμένη και με δύο τέρματα του Τσιελεπή, πήρε τη μεγάλη νίκη με 2-0 και έγραψε ιστορία!

*Φωτογραφία αρχείου.