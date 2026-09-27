Δουλειά στο δέσιμο

Είναι εμφανές στις πρώτες αγωνιστικές, ότι οι πολλές αλλαγές στο ρόστερ το καλοκαίρι έχουν επηρεάσει τον Άρη και χρειάζεται χρόνος προκειμένου να δέσει η ομάδα.

Πρόκειται για μία διαπίστωση που κάνουν και οι ιθύνοντες της ομάδας σε κάθε τοποθέτησή τους. Η διακοπή δίνει την ευκαιρία στον Άρτσιομ Ράτζκοφ να δουλέψει ώστε να παρουσιάζει βελτιωμένη την εικόνα και να πάρει χρόνο για να αφομοιωθεί από όλους τους ποδοσφαιριστές το πλάνο που εφαρμόζεται από την «Ελαφρά Ταξιαρχία».

Για το σκοπό αυτό έχουν διευθετηθεί δύο φιλικά παιχνίδια, το ένα με αντίπαλο εντός των συνόρων και το άλλο απέναντι σε μία ομάδα που αγωνίζεται στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Χθες κέρδισε με 4-2 την Ομόνοιας 29ης Μαΐου, την οποία θα αντιμετωπίσει επίσημα στις αρχές Δεκεμβρίου. Το άλλο φιλικό έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, απέναντι στη Ρίγα FC, μία ομάδα που συμμετέχει στη League Phase του Conference League.