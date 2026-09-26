Στον τελικό για το 5ο σερί ο Ολυμπιακός!

Το 5ο διαδοχικό τρόπαιο του ελληνικού Super Cup θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός. Ο Πρωταθλητής Ευρώπης, με «καυτό» «κουαρτέτο» τους Ντόντα Χολ (19π. και 7 ριμπάουντ), Ζαν Μοντέρο (19π. μ 3/7 τρίποντα και 5 ασίστ), Σάσα Βεζένκοφ (16π., 6ρ. και 4 ασ.) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (14π. με 4/8 τρίποντα), έφτασε άνετα στη νίκη, με 93-80 επί της ΑΕΚ, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του 7ου Super Cup της Greek Basketball League, στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου. Απέναντί του θα βρει την Κυριακή (27/9), στις 20:00, τον νικητή του δεύτερου χρονικά ημιτελικού (21:00) Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.

Μετά το «διπλό» επί της Μπασκόνια στην πρεμιέρα της νέας σεζόν στη Euroleague, ο Ολυμπιακός αξιοποίησε τον πρώτο αγώνα του στο Super Cup για να δοκιμάσει σχήματα. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έπαιξε σχεδόν σε ολόκληρη την 1η περίοδο στον άσο, αλλά την ίδια ώρα ο Γιώργος Μπαρτζώκας μοίρασε τον χρόνο, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι βασικοί παίκτες. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί με +20 πόντους στη 2η περίοδο (46-26), για ν' απαντήσει με σερί 11-0 και ηγέτη τον Τσαλμπούρη η ΑΕΚ για το -9 του ημιχρόνου (46-37). Στην 3η περίοδο, το +23 των «ερυθρόλευκων» (70-47) από τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ μετετράπη σε +12 (74-62) με επιμέρους σκορ 4-15 υπέρ της ΑΕΚ.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έμεινε εκτός εξάδας ξένων του Ολυμπιακού, μαζί με τον Ταϊρίκ Τζόουνς που δηλώθηκε για να ξεκινήσει να εκτίει την ποινή 7 αγωνιστικών που έχει από τους περσινούς τελικούς. Η ΑΕΚ δεν είχε απόψε τους τραυματίες Ντέρικ Γουίλιαμς, Γκρεγκ Μπράουν και Κισόν Φίζελ.

Ο Γιώργος Τσαλμπούρης «υπέγραψε» κάθε προσπάθεια επιστροφής της Ένωσης τελειώνοντας το παιχνίδι με 18 πόντους. Ο Νέλι Τζούνιορ Τζόσεφ είχε συγκομιδή 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, ενώ 10 πόντους πέτυχε ο Δημήτρης Κατσίβελης, από πλευράς ΑΕΚ. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αγωνίστηκε για πρώτη φορά αντίπαλος του Ολυμπιακού σε επίσημο αγώνα, ενώ το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ένωσης έκανε ο Τομά Ερτέλ, σημειώνοντας 5 πόντους.

Eνός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν από το εναρκτήριο τζάμπολ του πρώτου αγώνα, Ολυμπιακός=ΑΕΚ, στη μνήμη του προπονητή Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών την Παρασκευή (25/9).

Tα δεκάλεπτα: 28-18, 46-37, 74-62, 93-80

Toυς Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Χολ ξεκίνησε βασικούς ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας. Με Φλιώνη, Μπάρτλεϊ, Νόλεϊ, Πίκνεϊ και Τζόσεφ μπήκε στο ματς η ΑΕΚ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κράτησε τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στον άσο για 9:60 στο 1ο δεκάλεπτο, θέλοντας να δώσει στον Αμερικανό πόιντ γκαρντ την ευκαιρία ν’ αρχίσει να βρίσκεται με τους νέους συμπαίκτες του ενόψει της απαιτητικής συνέχειας στη σεζόν. Εκείνος μοίρασε 4 ασίστ σ’ αυτό το διάστημα τις οποίες αξιοποίησαν κυρίως ο Σάσα Βεζένκοφ (9π.) και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (8π.), κι ενώ η ΑΕΚ έμεινε γρήγορα αρκετά πίσω στο σκορ. Μάλιστα, ο Πρωταθλητής Ευρώπης έκλεισε την 1η περίοδο με 8 ασίστ για 2 λάθη. Τα 5 ριμπάουντ του Τάισον Ουόρντ υπήρξαν επίσης σημαντικά για την επίδειξη δύναμης του Ολυμπιακού από την πρώτη στιγμή του αγώνα κι ενώ προηγήθηκε και με +11 (22-11) η ομάδα του Μπαρτζώκα. Ο Ουόρντ ανησύχησε τον πάγκο των «ερυθρόλευκων» όταν προσγειώθηκε απότομα σε διαφημιστικές πινακίδες μετά από τέσσερα λεπτά στο παρκέ, έβγαλε την επόμενη άμυνα και πέρασε στον πάγκο προκειμένου το ιατρικό επιτελείο να τσεκάρει την κατάσταση του (εν τέλει επέστρεψε στο παρέ με την έναρξη της 3ης περιόδου). Η ΑΕΚ προσπαθούσε κυρίως με τον Νέλι Τζούνιορ Τζόσεφ (7π. στο 1ο δεκάλεπτο) να μειώσει τη διαφορά, αλλά τα 9/10 δίποντα των Πειραιωτών, με αιφνιδιασμούς και εξαιρετικό passing game δεν επέτρεψαν στους «κιτρινόμαυρους» να γίνουν απειλητικοί. Mάλιστα, ο Μπαρτζώκας άφησε για τα τρία λεπτά τελευταία λεπτά της 1ης περιόδου στο παρκέ και τον Καραγιαννίδη αντί του Ντόντα Χολ στο «5». Τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του με τη φανέλα της ΑΕΚ πήρε ο Γάλλος Τομά Ερτέλ, στην 1η περίοδο μπαίνοντας στο 3ο λεπτό, σημειώνοντας καιτρίποντο.

Στη 2η περίοδο, ο Ολυμπιακός μπήκε με τους Μοντέρο, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Εντζάι και Καραγιαννίδη, ενώ η ΑΕΚ με τους Λεκαβίτσιους, Κατσίβελη, Λαρεντζάκη, Τσαλμπούρη και Τζόσεφ. Ο Ολυμπιακός προσπέρασε με +15 (37-22), με πολυφωνία στην επίθεση (Χολ, Μοντέρο, Φουρνιέ και Νετζήπογλου). Και δεν άργησε να ξεφύγει και με +20 (46-26) με τρίποντα των Μοντέρο, Εντζάι και τον Ντόντα Χολ να φτάνει τους 11 πόντους (και 6 ριμπάουντ). Όμως, ο Ολυμπιακός χαλάρωσε, ο Φουρνιέ δεν ήταν σε καλή ημέρα δίνοντας ευκαιρίες στην ΑΕΚ, τις οποίες εξέφρασαν οι «κιτρινόμαυροι» με τον Τσαλμπούρη που έφτασε τους 13 πόντους (και 3 κλεψίματα). Η Ένωση, σημείωσε σερί 11-0 από το 46-26 για το -9 του ημιχρόνου (46-37).

Οι φωνές του Γιώργου Μπαρτζώκα... λόγω της μείωσης της διαφοράς... έπιασαν τόπο. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με δύο διαδοχικά τρίποντα, από Ντόρσεϊ και Ουόρντ την 3η περίοδο, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξαναχτύπησε έξω από τα 6.75, για το 59-41 μετά από επιμέρους σκορ 13-4. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ εκτόξευσε τη διαφορά στους +19 (61-42) κι εν συνεχεία στο +20 (67-47). Ο Βεζένκοφ ευστόχησε σε τρίποντο για το +23 του Ολυμπιακού (70-47) στο 26ο λεπτό κι ενώ ο Ντόντα Χολ ήταν καθοριστικός στη ρακέτα σε όλο αυτό το διάστημα από την έναρξη του β΄ μέρους, στο 26ο λεπτό. Μία ακόμη φορά, όμως, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα χαλάρωσαν, δίνοντας την ευκαιρία στην ΑΕΚ ν' απαντήσει με επιμέρους σκορ 4-15, για το 74-62, στο 30ό λεπτό. Μία αντίδραση της ΑΕΚ που είχε την «υπογραφή» του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο οποίος έκλεβε μπάλες, έβγαλε απίστευτη ενέργεια και ευστοχούσε έξω από τα 6.75.

Με σέντερ τον Εμπάι Εντζάι μπήκε στο 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός, αλλά και τους Μοντέρο, Φουρνιέ, Παπανικολάου και Βεζέενκοφ. Από 5 διαδοχικούς πόντους του Ζαν Μοντέρο και 2 του Φουρνιέ, οι Πειραιώτες ξέφυγαν με +17 (81-64). Όμως, η ΑΕΚ έκανε μία τελευταία προσπάθεια να ξαναμπεί στο ματς, με πόντους από Τσαλμπούρη και Κατσίβελη για το -7 των «κιτρινόμαυρων» (82-75). Κι ενώ 5:50΄΄ πριν τη λήξη ο Χολ μπήκε στη θέση του Βεζένκοφ. Τότε, ανέλαβε δράση ο Ζαν Μοντέρο απαντώντας με 5 σερί πόντους (87-75), ενώ έβγαλε και την ασίστ για εντυπωσιακό alleyoop κάρφωμα του Εντζάι αμέσως μετά (89-75). Ο Χολ έκανε το 91-77, ο Νόλεϊ με τρίποντο μείωσε σε 91-80. Ο Φουρνιέ μετά από λάθος πάσα σε μία κακή ημέρα, πέρασε στον πάγκο για να περάσει στη θέση του ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Με 2/2 βολές ο Μοντέρο διαμόρφωσε το τελικό 93-80. Ο Μπαρτζώκας έριξε και τον Πλώτα 41΄΄ πριν το τέλος.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Καρπάνος, Αγραφιώτης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 6, Ουόρντ 7 (1), Βεζένκοφ 14 (1), Ντόρσεϊ 14 (4), Χολ 19, Μοντέρο 19 (3), Πλώτας, Παπανικολάου, Νετζήπογλου 2, Εντζάι 5 (1), Καραγιαννίδης 2, Φουρνιέ 5 (1)

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Πίκνεϊ 4 (1), Νόλεϊ 12 (2), Φλιώνης, Τζόσεφ 16, Μπάρτλεϊ 6 (2), Κατσίβελης 10 (1), Λαρεντζάκης 6 (1), Λεκαβίτσιους 3 (1), Τσαλμπούρης 18 (2), Ερτέλ 5 (1)