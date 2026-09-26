Me buzzer beater τρίποντο o Όσμαν πλήγωσε... την πρώην του και έστειλε τον ΠΑΟΚ στον τελικό

Μάχη περιμέναμε στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup και μάχη είδαμε το βράδυ του Σαββάτου (26/9) στο κλειστό του Περιστερίου.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πάλεψαν σε ένα πολύ σκληρό σαραντάλεπτο, με τους Θεσσαλονικείς να επιβιώνουν, να παίρνουν το αποτέλεσμα (84-82) και μαζί την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (27/9 στις 20:00), στον οποίο θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό για το πρώτο εγχώριο τρόπαιο της σεζόν 2026/27.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Τζέντι Όσμαν, που με τρίποντο στην εκπνοή έγραψε το τελικό σκορ, πληγώνοντας την πρώην ομάδα του.

Ο αγώνας

Εκπληκτικά μπήκε στο ματς ο ΠΑΟΚ, με τον Καλάθη να δημιουργεί, με τον Αλεξάντερ να καρφώνει και με το 5-13 πριν συμπληρωθεί τετράλεπτο να αφήνει υποσχέσεις για μεγάλο ντέρμπι. Στο τέλος της περιόδου (15-24) οι Θεσσαλονικείς είχαν εννέα καλάθια (0-9 οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες), ενώ οι πράσινοι μόλις τέσσερα, με τρεις ασίστ για έξι λάθη.

Ο ΠΑΟΚ κράτησε το προβάδισμα στις αρχές της δεύτερης (23-29 στο 14′), με τον Παναθηναϊκό να ροκανίζει τη διαφορά, να μειώνει στη μία κατοχή ξανά και ξανά, αλλά να μη μπορεί να περάσει μπροστά. Ο Όσμαν ήταν ασταμάτητος στο ανοιχτό γήπεδο, ο Καλάθης διάβαζε άριστα κάθε κατάσταση και στο ημίχρονο (34-38) όλα έδειχναν μάχη μέχρι το τέλος.

Ο Παναθηναϊκός ήταν πιο επιθετικός στο ξεκίνημα του β’ μέρους, ισοφάρισε στο 43-43, όμως ο ΠΑΟΚ έδειξε και πάλι χαρακτήρα. Το ματς έγινε ροντέο, ο Ρογκαβόπουλος έβαλε τρίποντο για το 58-55 προς το φινάλε της τρίτης περιόδου όταν οι πράσινοι έπαιζαν με ένα σχετικά ανορθόδοξο σχήμα, αλλά δικαιώθηκαν.

Αλεξάντερ και Ταϊρί κράτησαν τον ΠΑΟΚ μπροστά στις αρχές της τέταρτης (65-69 στο 34′), ο Ταϊρί έβαλε και τρίποντο με ταμπλό για το 69-73 στο 35′, πριν ο Καλάθης σκοράρει για το 69-75.

Στο 74-78 ο Παναθηναϊκός είχε 0/3 βολές. Ο Λεσόρ σκόραρε για το 76-78 στα 50.8″, ο Καλάθης έβαλε φλότερ για το 76-80, ο Φρανσίσκο τρίποντο για το 79-80, ο Καλάθης 1/2 για το 79-81 στα 17.3″, ο Φρανσίσκο έβαλε τρίποντο για το 82-81 στα 13.7″ κι ο Όσμαν έγραψε το τελικό σκορ με σουτ από την κορυφή, στο απόλυτο μηδέν.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τηγάνης, Τσιμπούρης, Πιτσίλκας

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-24, 34-38, 58-55, 82-84

Πηγή: sport24.gr