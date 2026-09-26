Me buzzer beater τρίποντο o Όσμαν πλήγωσε... την πρώην του και έστειλε τον ΠΑΟΚ στον τελικό
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο ΠΑΟΚ, με τρίποντο στην εκπνοή από τον Όσμαν, προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό
Μάχη περιμέναμε στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup και μάχη είδαμε το βράδυ του Σαββάτου (26/9) στο κλειστό του Περιστερίου.
Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πάλεψαν σε ένα πολύ σκληρό σαραντάλεπτο, με τους Θεσσαλονικείς να επιβιώνουν, να παίρνουν το αποτέλεσμα (84-82) και μαζί την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (27/9 στις 20:00), στον οποίο θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό για το πρώτο εγχώριο τρόπαιο της σεζόν 2026/27.
Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Τζέντι Όσμαν, που με τρίποντο στην εκπνοή έγραψε το τελικό σκορ, πληγώνοντας την πρώην ομάδα του.
Ο αγώνας
Εκπληκτικά μπήκε στο ματς ο ΠΑΟΚ, με τον Καλάθη να δημιουργεί, με τον Αλεξάντερ να καρφώνει και με το 5-13 πριν συμπληρωθεί τετράλεπτο να αφήνει υποσχέσεις για μεγάλο ντέρμπι. Στο τέλος της περιόδου (15-24) οι Θεσσαλονικείς είχαν εννέα καλάθια (0-9 οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες), ενώ οι πράσινοι μόλις τέσσερα, με τρεις ασίστ για έξι λάθη.
Ο ΠΑΟΚ κράτησε το προβάδισμα στις αρχές της δεύτερης (23-29 στο 14′), με τον Παναθηναϊκό να ροκανίζει τη διαφορά, να μειώνει στη μία κατοχή ξανά και ξανά, αλλά να μη μπορεί να περάσει μπροστά. Ο Όσμαν ήταν ασταμάτητος στο ανοιχτό γήπεδο, ο Καλάθης διάβαζε άριστα κάθε κατάσταση και στο ημίχρονο (34-38) όλα έδειχναν μάχη μέχρι το τέλος.
Ο Παναθηναϊκός ήταν πιο επιθετικός στο ξεκίνημα του β’ μέρους, ισοφάρισε στο 43-43, όμως ο ΠΑΟΚ έδειξε και πάλι χαρακτήρα. Το ματς έγινε ροντέο, ο Ρογκαβόπουλος έβαλε τρίποντο για το 58-55 προς το φινάλε της τρίτης περιόδου όταν οι πράσινοι έπαιζαν με ένα σχετικά ανορθόδοξο σχήμα, αλλά δικαιώθηκαν.
Αλεξάντερ και Ταϊρί κράτησαν τον ΠΑΟΚ μπροστά στις αρχές της τέταρτης (65-69 στο 34′), ο Ταϊρί έβαλε και τρίποντο με ταμπλό για το 69-73 στο 35′, πριν ο Καλάθης σκοράρει για το 69-75.
Στο 74-78 ο Παναθηναϊκός είχε 0/3 βολές. Ο Λεσόρ σκόραρε για το 76-78 στα 50.8″, ο Καλάθης έβαλε φλότερ για το 76-80, ο Φρανσίσκο τρίποντο για το 79-80, ο Καλάθης 1/2 για το 79-81 στα 17.3″, ο Φρανσίσκο έβαλε τρίποντο για το 82-81 στα 13.7″ κι ο Όσμαν έγραψε το τελικό σκορ με σουτ από την κορυφή, στο απόλυτο μηδέν.
ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τηγάνης, Τσιμπούρης, Πιτσίλκας
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-24, 34-38, 58-55, 82-84
Πηγή: sport24.gr