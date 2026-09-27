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H πεντάδα με το απόλυτο 11άρι!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Οι πρώτοι αριθμοί της Πάφου

Σε διψήφιο αριθμό παιχνιδιών έφθασε ήδη η Πάφος FC, αφού είναι μία από τις κυπριακές ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη, έχοντας δώσει έξι ευρωπαϊκά παιχνίδια μέχρις στιγμής, ενώ στις εγχώριες διοργανώσεις, πέραν των τεσσάρων παιχνιδιών του πρωταθλήματος, έπαιξε και στον αγώνα του σούπερ καπ.

Με τον Ρικάρντο Σα Πίντο να έχει διαμορφώσει ένα κορμό βασικών παικτών, υπάρχουν πέντε ποδοσφαιριστές που πήραν χρόνο συμμετοχής σε όλα. Πρόκειται για τους Ιβάν Σούνιτς, Πέπε, Γκούγκα, Ράντοσλαβ Μαγιέσκι και Λέλε. Από αυτούς ο Μαγιέσκι, ο οποίος έχει για την ώρα μόνιμη παρουσία κάτω από τα δοκάρια, και ο Σούνιτς, ήταν βασικοί σε όλα τα παιχνίδια. Οι Πέπε και Λέλε βρίσκονταν στο αρχικό σχήμα στα εννέα από τα 11 παιχνίδια, ενώ ο Γκούγκα μετράει πέντε παρουσίες στην αρχική σύνθεση.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει μία τετράδα παικτών που δεν αγωνίστηκε σε μόνο ένα παιχνίδι. Δέκα συμμετοχές μετρούν οι Νταβίντ Λουίζ, Νικόλας Ιωάννου, Βλαντ Ντράγκομιρ και Ντομίνγκος Κίνα, τέσσερα μέλη του ρόστερ που βρίσκονταν εκεί και στην περσινή περίοδο και συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια των κυπελλούχων για να διακριθούν ακόμη μία χρονιά.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

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