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Mεγάλη μάχη Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ για τον τίτλο του Super Cup!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έρχονται αντιμέτωποι, διεκδικώντας τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν απόψε (20:00) το τρόπαιο του Stoiximan Super Cup, στον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου. Οι «ερυθρόλευκοι» επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί στον ημιτελικό με την ΑΕΚ, ενώ ο ανανεωμένος «δικέφαλος του βορρά» έκανε τη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης στο πρώτο του επίσημο ματς της σεζόν, επικρατώντας 84-82 του Παναθηναϊκού AKTOR με buzzer beater του Τζέντι Όσμαν και παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό.

Για τον Ολυμπιακό, το αποψινό παιχνίδι αποτελεί τη δεύτερη ευκαιρία για την κατάκτηση ενός τίτλου στη νέα σεζόν. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχασε πριν από μία εβδομάδα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Super Cup της Euroleague και θέλει αυτή τη φορά να ολοκληρώσει τη δουλειά, προσθέτοντας το 5ο σερί ελληνικό Super Cup στη συλλογή της.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ θέλει να δώσει συνέχεια στη μεγάλη πρόκριση επί του Παναθηναϊκού και να ξεκινήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο με έναν τίτλο. Μάλιστα, σε περίπτωση κατάκτησης, θα είναι το πρώτο Stoiximan Super Cup στην ιστορία του «Δικεφάλου», γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην αποψινή αναμέτρηση.

Αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός δεν υπολογίζει στον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ, τον τιμωρημένο Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Κόρι Τζόζεφ, που βρίσκεται εκτός οκτάδας ξένων. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία ΡεϊΚουάν Γκρέι και τον ξένο που θα επιλέξει ο Αντρέα Τρινκιέρι να αφήσει εκτός της εξάδας του.

Η «χρυσή Βίβλος» των Super Cup:

2025: Ολυμπιακός

2024: Ολυμπιακός

2023: Ολυμπιακός

2022: Ολυμπιακός

2021: Παναθηναϊκός

2020: Προμηθέας Πατρών

1986: Άρης

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

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