Ποινή στον Κολαπίντο για το ατύχημα στο Μπακού

Παρότι ο Νόρις ζήτησε να επιβληθεί στον Φράνκο Κολαπίντο ποινή αποκλεισμού από το επόμενο GP, το ερχόμενο τριήμερο στη Μαλαισία, ο Αργεντινός οδηγός της Alpine τιμωρήθηκε με ποινή πέντε θέσεων στην εκκίνηση του προσεχούς αγώνα της Σεπάνγκ για το ατύχημα που προκάλεσε στον αγώνα του Μπακού.

Το GP του Αζερμπαϊτζάν τέθηκε υπό καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας όταν ο Άλεξ Άλμπον είχε ατύχημα λίγο μετά το μέσον του αγώνα. Στην επανεκκίνηση ο Κολαπίντο μπλόκαρε τα φρένα του στην εσωτερική πλευρά της ευθείας, δεν κατάφερε να φρενάρει και στην πρώτη στροφή παρέσυρε την έτερη Alpine του Πιέρ Γκασλί, η οποία με τη σειρά της συγκρούστηκε με τη McLaren του Λάντο Νόρις. Εγκατέλειψαν και οι τρεις τον αγώνα.

Εξετάζοντας αργότερα το συμβάν και τις καταθέσεις όλων των πλευρών οι αγωνοδίκες δεν άκουσαν την προτροπή του Νόρις, αλλά επέλεξαν να επιβάλλουν στον Κολαπίντο ποινή 10 δευτερολέπτων – την οποία μετέτρεψαν σε ποινή πέντε θέσεων στο grid για τον αγώνα στη Σεπάνγκ, καθώς ο υπαίτιος δεν κατάφερε να τερματίσει στον σημερινό αγώνα.

Πέραν της ποινής αυτής, η Alpine θα εξετάσει αν θα επιβάλλει και εσωτερικά ποινή στον Αργεντινό οδηγό της. Ο εκτελεστικός σύμβουλος της ομάδας, Φλάβιο Μπριατόρε, δήλωσε: “Θέλω χρόνο για να το αξιολογήσω και να εξετάσω ποια πορεία δράσης θα πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε να μάθουμε από αυτό και να αποφύγουμε μια τέτοια κατάσταση στο μέλλον.

Γνωρίζω ότι ο Φράνκο έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη, όπως θα έπρεπε. Στην πραγματικότητα, φρέναρε πολύ αργά δεδομένων των συνθηκών του αγώνα και της επανεκκίνησης πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Ήταν μια πολύ κακή κίνηση για έναν οδηγό με την εμπειρία του”, πρόσθεσε.

Δεν είναι ξεκάθαρο τι μέτρα θα ήταν διατεθειμένη να λάβει η Alpine εναντίον του Κολαπίντο, όπως για παράδειγμα να τον αφήσει εκτός για έναν αγώνα, ή αν θα περιοριστεί απλώς σε μια εσωτερική προειδοποίηση. Ωστόσο, θεωρείται ότι ο Μπριατόρε είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με το λάθος, δεδομένου του αντίκτυπου που είχε στη μάχη της Alpine στο πρωτάθλημα.

Οι Κολαπίντο και Γκασλί βρίσκονταν σε πορεία για διπλό τερματισμό στους βαθμούς, τουλάχιστον στην ένατη και τη 10η θέση – κάτι που θα μείωνε τη διαφορά από τη Racing Bulls στους μόλις έξι βαθμούς στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Αντί γι’ αυτό, το περιστατικό επέτρεψε στη Racing Bulls να αποκομίσει απρόσμενους βαθμούς, καθώς το χάος άνοιξε τον δρόμο στον Άρβιντ Λίντμπλαντ (ο οποίος έπεσε πάνω στον teammate του Λίαμ Λόσον στην ίδια επανεκκίνηση, αλλά απέφυγε την ποινή) να τερματίσει έβδομος. Αυτό σημαίνει ότι η Alpine βρίσκεται πλέον 15 βαθμούς πίσω από τη Racing Bulls στη μάχη για την πέμπτη θέση.

Ο Λάντο Νόρις, που με αυτή την εγκατάλειψη ίσως έχασε και τις ισχνές του ελπίδες για τη διατήρηση του τίτλου του, από την πλευρά του είπε: “Ήταν απλώς ένας αδύνατος αγώνας για εμένα, όσον αφορά την τελική ταχύτητα. Ελπίζω να το διορθώσουμε για την επόμενη φορά. Διαφορετικά, εγώ και πάλι έκανα το λάθος. Στο τέλος της ημέρας, απλώς με έβγαλαν εκτός… για να είμαι ειλικρινής, υπάρχουν κάποιοι οδηγοί που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στη F1″.

Ο πρωταθλητής νωρίτερα είχε δηλώσει ότι ο Κολαπίντο πρέπει να δεχθεί ποινή αποκλεισμού από έναν αγώνα, αλλά μάλλον είναι ο μόνος που θεωρεί ότι δικαιολογείται κάτι τέτοιο. Ο νικητής του αγώνα, Τζορτζ Ράσελ, είπε σχετικά: “Ήταν ένα μικρό λάθος με μεγάλες συνέπειες. Πιστεύω προσωπικά ότι οι αποκλεισμοί από αγώνες θα πρέπει να επιβάλλονται όταν οι οδηγοί κάνουν σκόπιμα κάτι πολύ επικίνδυνο και πολύ απερίσκεπτο. Οπότε πιστεύω ότι ήταν απλώς ατυχές”.

Ο Ιζάκ Χάτζαρ δήλωσε ότι η πίστα “δεν είναι αρκετά καλή”, επειδή η άσφαλτος έχει ανωμαλίες εκτός της αγωνιστικής γραμμής και είναι δύσκολο να επιτευχθούν οι σωστές θερμοκρασίες στα ελαστικά πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Ο ίδιος ο Φράνκο Κολαπίντο άμεσα απολογήθηκε προς κάθε κατεύθυνση, μετά το τέλος του GP στο Μπακού. “Απλώς νιώθω μια μεγάλη απογοήτευση, για εμένα, για την ομάδα. Ένα μεγάλο συγγνώμη σε όλους, στο εργοστάσιο, φυσικά στον Πιέρ”, δήλωσε ο Αργεντινός.

“Τον έβγαλα εκτός, οπότε είμαι πραγματικά απογοητευμένος. Και οι δύο βρισκόμασταν σε θέση να πάρουμε βαθμούς, ήταν μια μεγάλη μέρα για την ομάδα και έκανα ένα μεγάλο λάθος. Ένα μεγάλο συγγνώμη, δεν θα έπρεπε να συμβεί.

Μπλόκαρα τα ελαστικά και ήμουν εντελώς εκτός ελέγχου. Δεν μπορούσα να κάνω πολλά. Προχωράμε στον επόμενο αγώνα και προσπαθούμε να πάρουμε βαθμούς”, κατέληξε ο Αργεντινός.

Και ο Πιέρ Γκασλί πρόσθεσε: “Δεν νομίζω ότι έχω πραγματικά λόγια και δεν χρειάζομαι λόγια αυτή τη στιγμή. Θα το διαχειριστούμε μαζί ως ομάδα. Προφανώς είμαι πολύ απογοητευμένος για όλους τους ανθρώπους της ομάδας. Οι θέσεις 7 και 10 ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, με καλό ρυθμό. Ειλικρινά, δεν έχω ιδέα πώς να απαντήσω στην ερώτησή σας. Πρέπει να προχωρήσουμε”.

Πηγή: sport24.gr