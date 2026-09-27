Ο αμυντικός Νταν δηλώθηκε τερματοφύλακας στην εθνική Ιρλανδίας

Ο Ιρλανδός αμυντικός, Τζίμι Νταν, δηλώθηκε στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του, ως ένας από τους δύο αναπληρωματικούς τερματοφύλακες, για την αποψινή αναμέτρηση του Nations League, με αντίπαλο το Ισραήλ, που θα διεξαχθεί στην πόλη Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας.

Η αλλαγή... ιδιότητας του Νταν, προέκυψε αφού ο τερματοφύλακας, Γκάβιν Μπαζούνου αποχώρησε από την αποστολή για το ματς, λόγω του πολέμου του Ισραήλ στην Γάζα.

Οι ιθύνοντες της ιρλανδικής ομάδας, είχαν πολύωρες συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ του αγώνα με το Ισραήλ, με την πλειοψηφία να αποφασίζει τελικά την συμμετοχή στην αναμέτρηση.

Υπενθυμίζεται, ότι οι κανονισμοί της UEFA επιβάλλουν στις ομάδες να δηλώνουν τρεις τερματοφύλακες για τους αγώνες του Nations League.