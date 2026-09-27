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Απόδειξη ότι πιστεύουν σε αυτόν

ΓΗΠΕΔΟ

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Πολύ σημαντική η εξέλιξη με τον Κύπρο Νεοφύτου

Άλλη μία απόδειξη ότι στην ΑΕΛ πιστεύουν αρκετά στη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ο Κύπρος Νεοφύτου δόθηκε χθες, με την ενημέρωση ότι οι δυο πλευρές συμφώνησαν σε επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028.

Ουσιαστικά αναθεωρήθηκε γι’ ακόμη έναν χρόνο, καθώς το προηγούμενο συμβόλαιο, που είχε υπογραφτεί τον Απρίλιο του 2025, προνοούσε τη συνεργασία μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου. O 24χρονος αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την πρώτη ομάδα των γαλαζοκιτρίνων τη σεζόν 2020-21 κι έκτοτε κατέγραψε μέχρι στιγμής 41 συμμετοχές.

Πέρσι έχασε μεγάλο μέρος της χρονιάς λόγω τραυματισμού, όμως πλέον έχει επανέλθει και δείχνει έτοιμος να βοηθήσει την προσπάθεια της ΑΕΛ. Στην τρέχουσα περίοδο χρησιμοποιήθηκε στα τελευταία δύο παιχνίδια, ως αλλαγή προς το τέλος των αναμετρήσεων.

«Ο Κύπρος αποτελεί σημαντικό μέλος της ομάδας μας και η επέκταση της συνεργασίας μας εντάσσεται στον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΑΕΛ για τα επόμενα χρόνια» σημειώθηκε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της ομάδας της Λεμεσού.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

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