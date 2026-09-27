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Oι διοργανώσεις Ο3 OlympusMan της Activate Cyprus προσελκύουν ξανά αθλητές από όλο τον κόσμο

ΓΗΠΕΔΟ

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Με έντονο διεθνή χαρακτήρα διεξάγονται προσεχώς οι μεγάλες διοργανώσεις αντοχής της Activate Cyprus, το O3 OlympusMan - Trail Run και το O3 Olympus Man - Triathlon, προσελκύοντας και φέτος αθλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Μέχρις στιγμής στο O3 OlympusMan - Trail Run, το οποίο προηγείται και χρονικά, καθώς θα διεξαχθεί στις 18 Οκτωβρίου, δήλωσαν συμμετοχή αθλητές από 18 χώρες, επιβεβαιώνοντας την απήχηση που έχει αποκτήσει διεθνώς τα τελευταία χρόνια στον χώρο του ορεινού τρεξίματος. Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, οπότε και είναι η τελευταία ημέρα για εγγραφή στον αγώνα, ενδεχομένως ο αριθμός των χωρών να αυξηθεί.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται στα μονοπάτια του Τροόδους, θα γίνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε ξεχωριστή ημερομηνία από το O3 Olympus Man – Triathlon, στο πλαίσιο του οποίου είχε πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά το 2022.

Το πρόγραμμα του O3 OlympusMan - Trail Run περιλαμβάνει τέσσερις αποστάσεις, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να επιλέξουν την πρόκληση που τους ταιριάζει. Η μεγαλύτερη απόσταση είναι η Ultra 72χλμ. ενώ η Marathon+ καλύπτει 47χλμ, η Classic 21χλμ. και η Adventure Run 10χλμ. H διοργάνωση περιλαμβάνεται στο καλεντάρι της Διεθνούς Οργάνωσης Ορεινού Τρεξίματος – ΙΤRA (International Trail Run Association), με τους συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να συλλέξουν βαθμούς ΙTRA.

Στις 7 Νοεμβρίου θα ακολουθήσει το O3 Olympus Man - Triathlon, ο διεθνής αγώνας extreme τριάθλου, που διοργανώνεται από το 2015 από την Activate Cyprus και τα τελευταία χρόνια αποτελεί μέρος της παγκόσμιας σειράς Extreme Triathlon Series 0.5. Οι αθλητές καλούνται να καλύψουν 1,9χλμ κολυμπώντας, 84χλμ κάνοντας ποδήλατο και 21χλμ τρέχοντας, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδρομή που εκτείνεται από την περιοχή των Δημοτικών Μπάνιων της Πάφου μέχρι την ψηλότερη κορυφή της Κύπρου, στον Όλυμπο, σε υψόμετρο 1.952μ. Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα θα γίνει και το O3 Xtreme Olympus Man, με τους συμμετέχοντες να δοκιμάζονται σε διπλάσιες αποστάσεις, δηλαδή 3,8χλμ κολύμπι, 178χλμ ποδηλασία και 43χλμ τρέξιμο.

Νέα υπηρεσία

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των δυο διοργανώσεων, η Activate Cyprus εισάγει για πρώτη φορά το «Live Athlete Tracking». Η νέα υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στο Ο3 OlympusMan - Triathlon, καθώς και στους συμμετέχοντες της μεγάλης απόστασης των 72χλμ στο OlympusMan - Trail Run Ultra. Μέσω του συστήματος, φίλοι, οικογένειες και υποστηρικτές των αθλητών θα μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της προσπάθειάς τους κατά τη διάρκεια του αγώνα, ακόμη και όταν δεν βρίσκονται στη διαδρομή.

Το OlympusMan – Τrail Run και το ΟlympusMan - Τriathlon στηρίζουν η ασφαλιστική Atlantic και το Troodos Hotel.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για το ΟlympusMan Τriathlon στο www.activatecyprus.com/o3-olympusman-1 και για το OlympusMan – Τrail Run στο www.activatecyprus.com/o3-olympusman-trail-run.

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