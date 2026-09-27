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H Mercedes ξεπέρασε το ιστορικό ρεκόρ της Ferrari!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μετά τη νίκη του Ράσελ στο Μπακού

“Δεν πουλάω αυτοκίνητα, πουλάω κινητήρες. Τα αυτοκίνητα τα τοποθετώ δωρεάν γιατί πρέπει να υπάρχει κάτι να κρατάει τους κινητήρες” είχε πει ο θρυλικός Έντσο Φεράρι, ταγμένος στους V10 και V12 που μεσουρανούσαν στην εποχή του.

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι το ρεκόρ νικών ενός κατασκευαστή κινητήρων στη Formula 1 είχε ανέκαθεν ιδιαίτερη σημασία στο Μαρανέλο. Κι αυτό το ρεκόρ χθες, με τη νίκη του Τζορτζ Ράσελ στο GP του Αζερμπαϊτζάν, άλλαξε χέρια – πέρασε στη Mercedes, η οποία ανέβηκε πλέον στις 252 νίκες, αφήνοντας τη Ferrari στις 251.

Στο Ισπανικό GP ο Κίμι Αντονέλι χάρισε στους κινητήρες της Mercedes τη νίκη Νο251, ισοφαρίζοντας τη Scuderia. Στο Μπακού, ήταν ο Τζορτζ Ράσελ αυτός που ολοκλήρωσε την προσπέραση και κατέρριψε το ρεκόρ.

Το νέο ρεκόρ περιλαμβάνει νίκες που πέτυχαν κινητήρες Mercedes με αρκετές διαφορετικές ομάδες της Formula 1. Συγκεκριμένα, από τις συνολικές 252 νίκες των κινητήρων της Mercedes 142 έχει πετύχει η εργοστασιακή Mercedes F1 και 101 η McLaren, ενώ οι Brawn GP και Racing Point έχουν 8 και 1 νίκες αντίστοιχα.

Οι σύγχρονες μονάδες ισχύος κατασκευάζονται από τη Mercedes High Performance Powertrains στο Μπρίξουορθ, στην επαρχία Νορθάμπτον της Βρετανίας. Η Mercedes HPP ξεκίνησε το νέο κύκλο κανονισμών της Formula 1 του 2026 με την σαφώς αποδοτικότερη μονάδα ισχύος. Η Ferrari έκανε δύο αναβαθμίσεις της δικής της με βάση τον κανονισμό ADUO φέτος, όμως ευελπιστεί ότι θα κλείσει ρεαλιστικά το χάσμα από τη Mercedes με τον νέο της κινητήρα για το 2027.

 

Πηγή: sport24.gr

 

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