Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ στα... αποκαλυπτήρια

Ο ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει στις 20:00 την Κηφισιά, σε φιλικό παιχνίδι στο ΓΣΠ. Και είναι το πρώτο τεστ μπροστά στο κοινό του, το οποίο είναι και τηλεοπτικό. Ουσιαστικά είναι τα... αποκαλυπτήρια του νέου ΑΠΟΕΛ.

Ο προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος έδωσε φανέλα βασικού σε τέσσερις νεοφερμένους ενώ στην ενδεκάδα ξεκινά και ο Βρόντης, που ήταν δανεικός.

Αναλυτικά: Mπέλετς, Σάστρε, Λαΐφης, Ντέγκενεκ, Σταφυλίδης, Βρόντης, Ντάλσιο, Μαρκίνιος, Λημνιός, Τζούρισιτς, Πεδρόσο.