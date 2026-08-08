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«Ξινό» το ανεπίσημο ντεμπούτο του Τζολάκη με τη Χαλ

ΓΗΠΕΔΟ

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«Ξινό» το ανεπίσημο ντεμπούτο του Τζολάκη με τη Χαλ

Η αναμέτρηση είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς διεξήχθη σε δύο 60λεπτα.

Η Χαλ Σίτι γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης σε φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να καταγράφει την πρώτη του ανεπίσημη συμμετοχή με τη νέα του ομάδα.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας, ο οποίος πρόσφατα μετακόμισε στην Αγγλία για λογαριασμό της Χαλ μετά τη μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό, πήρε χρόνο συμμετοχής ως βασικός στο φιλικό απέναντι στη γερμανική ομάδα, κάνοντας έτσι το πρώτο του βήμα με τη φανέλα του συλλόγου της Premier League.

Η αναμέτρηση είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς διεξήχθη σε δύο 60λεπτα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.Η Άιντραχτ κατάφερε να βρει δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα και επικράτησε με 2-0, με τη Χαλ να συνεχίζει τη δουλειά της ενόψει των επίσημων υποχρεώσεών της.

Για τον Τζολάκη, πάντως, το παιχνίδι αποτέλεσε την πρώτη ευκαιρία να πάρει αγωνιστικά λεπτά και να αρχίσει να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα της καριέρας του.

sport-fm.gr

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