BINTEO: Είχε... ορέξεις η Τσέλσι κόντρα στη Μίλαν

Σε... ημιάγρια κατάσταση, εμφανίστηκε η Τσέλσι στο δεύτερο της φιλικό στην Αυστραλία, πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη επί ημερών Τσάβι Αλόνσο στον πάγκο της. Μόζες Καϊσέδο (δύο φορές) και Ζοάο Πέδρο άλλη μία, σκόραραν κατά της Μίλαν στο εντυπωσιακό 3-0 των «μπλε».

Tα πέντε γκολ σε τέσσερα φιλικά προετοιμασίας έφτασε ο Καϊσέδο, με τον διεθνή επιθετικό να βρίσκει δυο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, «σμπαραλιάζοντας» την άμυνα των Ιταλών.

Αρχικά στο 45’+2’ ο Πέδρο άνοιξε το σκορ και ένα λεπτό αργότερα «χτύπησε» ο Καϊσέδο μετά από γέμισμα του Νέτο. Το τελικό 3-0 ήρθε με υπέροχο πλασέ ξανά του Καϊσέδο από το ύψος της περιοχής, με τον Τσάβι Αλόνσο να έχει κάθε λόγο να χαμογελά από όσα είδε από την ομάδα του στο Περλ της Αυστραλίας..

Ξεχώρισε ο νεοαποκτηθέντας Παλέστρα που αγωνίστηκε αρκετή ώρα στα αριστερά, με τον Ισπανό τεχνικό να... φανερώνει τον πολυσύνθετο ρόλο που τον υπολογίζει εν όψει της νέας σεζόν για την οποία πια μετράμε... αντίστροφα.

MOISÉS CAICEDO THAT IS INCREDIBLE 🤯 pic.twitter.com/C6CEcUG1sE — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 8, 2026

sdna.gr