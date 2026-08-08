Ο Φεράν Τόρες επέλεξε Παρί και αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, ο Φεράν Τόρες έχει ήδη συμφωνήσει με την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία συζητάει με την Μπαρτσελόνα για να τον κλείσει άμεσα.

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στα μεταγραφικά μέτωπα της Μπαρτσελόνα αυτές τις ημέρες. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη ωστόσο αφορά τον Φεράν Τόρες, για τον οποίο η διαφαινόμενη μεταγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν είχε «παγώσει» τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Ωστόσο, δημοσίευμα της Marca έβαλε «φωτιά» σε Ισπανία και Γαλλία, αφού αποκαλύπτει πως ο Ισπανός στράικερ έχει ήδη κάνει την επιλογή του, έχοντας συμφωνήσει με τους Παριζιάνους.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, ο Τόρες έχει ενημερώσει μέσω των εκπροσώπων του την Μπάρτσα πως επιθυμεί να συνεχίσει στην πόλη του φωτός, με αποτέλεσμα όλες οι πλευρές να εργάζονται για να ολοκληρωθεί άμεσα το deal.

Οι «μπλαουγκράνα» αξιώνουν ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ μαζί με κάποια μπόνους, ενώ ο ίδιος ο παίκτης ίσως να μην επιστρέψει καν στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ.

Σημειώνεται πως τις περασμένες ημέρες σε δηλώσεις του, ο 26χρονος «κάλεσε» τους ανθρώπους της Μπάρτσα να δείξουν πως τον θέλουν στον σύλλογο...

gazzetta.gr