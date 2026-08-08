«Πονάει» και δεν... κρύβεται

Η Ομόνοια δεν κατάφερε να σηκώσει κεφάλι ούτε στο τρίτο διαδοχικό ευρωπαϊκό παιχνίδι της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το buzzer beater του Παναγιώτη Αντρέου δεν σβήνει ούτε τον προβληματισμό ούτε και τις παθογένειες που παρουσίασε η ομάδα της πρωτεύουσας στις επίσημες υποχρεώσεις. Το «τριφύλλι» ήταν κατώτερο των προσδοκιών κι αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Η εικόνα από το 30΄ μέχρι το… 80΄, όταν έμεινε πίσω στο σκορ, φανέρωσε πως από τους πράσινους λείπει η φρεσκάδα, οι συνδυασμοί και η επιθετική πνοή που τόσο ξεχώρισαν προ μηνών.

Έδωσε αδικαιολόγητα χώρο και χρόνο στην αντίστοιχη του Γιβραλτάρ, η οποία ήταν εμφανώς μια αδύναμη ομάδα, χωρίς να δείξει το παραμικρό ανησυχητικό στοιχείο. Κι όμως, κατάφερε να προηγηθεί και να βάλει την Ομόνοια στα… σχοινιά. Το μοναδικό θετικό στοιχείο από το γκολ στις καθυστερήσεις είναι πως διατηρεί ολοζώντανες τις ελπίδες για πρόκριση σε ένα γεμάτο ΓΣΠ. Από εκεί και πέρα όμως, οι παθογένειες ήταν ακόμη πιο εμφανείς και προκαλούν προβληματισμό.

Το παράδοξο είναι πως από τους 11 ποδοσφαιριστές που πήραν φανέλα βασικού στο παιχνίδι της Πέμπτης οι οκτώ αποτέλεσαν επιλογές της προηγούμενης περιόδου. Εύλογα λοιπόν δημιουργείται το ερώτημα, πώς χάθηκε αφενός η χημεία και πώς ο κάθε ένας τους παρουσιάζεται με μειωμένη απόδοση; Ποδοσφαιριστές που σήκωσαν στην πλάτη τους την Ομόνοια δεν παρουσιάζουν το ίδιο πρόσωπο κι αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι πράσινοι αδυνατούν να σηκώσουν κεφάλι.

Βέβαια, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας αφορά τον προγραμματισμό. Το ρόστερ δεν έχει το βάθος που απαιτείται κι αυτό φανερώθηκε για άλλη μια φορά. Εκ των αποτελεσμάτων ή -αν προτιμάτε- εκ των εμφανίσεων, διαπιστώνεται πως η ποιότητα που έχασε δεν αντικαταστάθηκε. Ο Χένινγκ Μπεργκ επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία πως πιστεύει στο ρόστερ του, όμως η εικόνα δεν τον δικαιώνει. Η ομάδα προγραμματισμού δεν έχει την πολυτέλεια για χάσιμο χρόνο. Οι ανάγκες αφορούν όλες τις γραμμές και οι κινήσεις πρέπει να είναι τέτοιες που θα έχουν ετοιμότητα και ποιότητα. Στοιχεία που χρειάζεται… χθες το «τριφύλλι».

Έντονες οι αντιδράσεις

Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο κόσμος της Ομόνοιας ξέσπασε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, για τα όσα παρουσιάζει η ομάδα του. Οι φίλοι των πρασίνων μοιάζουν με καζάνι έτοιμο να εκραγεί και έτσι μια πειστική εμφάνιση σε συνδυασμό με πρόκριση είναι ό,τι χρειάζονται για να… ηρεμήσουν τα πνεύματα. Μάλιστα, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Θεόδωρος Κρίγκου προχώρησε σε ανάρτηση, στην οποία τόνισε μεταξύ άλλων: «Λίγη υπομονή και λίγη ταπεινότητα δεν έβλαψαν ποτέ κανέναν. Η καλοπροαίρετη κριτική είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Η ειρωνεία, η απαξίωση και οι βιαστικές κρίσεις συνήθως επιστρέφουν σε εκείνους που τις εκφράζουν. Είμαστε τυχεροί και ευγνώμονες που στηρίζουμε μια ομάδα που μας έχει μάθει να πιστεύουμε μέχρι το τέλος. Ο νοών νοείτω».

Εν αναμονή των δύο

Η αποστολή επέστρεψε χθες (07/08) το απόγευμα στη βάση της και η προσοχή στρέφεται στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (13/08, 20:00). Οι Άιτινγκ και Οντουμπάντζο δεν έχουν βοηθήσει το «τριφύλλι» σε επίσημο παιχνίδι. Ο πρώτος ταλαιπωρείται από κόπωση και ο δεύτερος δεν επανήλθε πλήρως από τον τραυματισμό του. Η κατάστασή τους θα αξιολογείται καθημερινά. Επιστρέφουν οι τιμωρημένοι Κακουλλής, Κουλιμπαλί και Νεγκό.