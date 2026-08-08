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O Δήμος Κωνσταντίνου μονίμως στο πνεύμα του Ολυμπισμού και του αθλητισμού!

ΓΗΠΕΔΟ

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O Δήμος Κωνσταντίνου μονίμως στο πνεύμα του Ολυμπισμού και του αθλητισμού!

Στις 23 Μαΐου ο κ. Δήμος Κωνσταντίνου μετέφερε συμβολικά την -ειδικά σχεδιασμένη για τη χώρα μας- σκυτάλη στη μαρίνα του Παραλιμνίου και στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου.

Ο συνεργάτης του γραφείου Τύπου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, Μάριος Χατζηστυλλής, «συνέλαβε» τον θρυλικό άσο του ποδοσφαίρου Δήμο Κωνσταντίνου στο ηρωικό Παραλίμνι, με τη φανέλα του King's Baton Relay!!!

Όντας διαχρονικά πολύ καλός φίλος του Ολυμπισμού και του αθλητισμού, ο κ. Δήμος συμμετείχε, κατόπιν πρόσκλησης της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, στις φετινές εκδηλώσεις του King's Baton Relay, της μεγάλης σκυταλοδρομίας που πέρασε από 74 χώρες και περιοχές της Κοινοπολιτείας την άνοιξη, ενόψει των 23ων Κοινοπολιτειακών Αγώνων της Γλασκώβης (σ.σ. έληξαν την περασμένη εβδομάδα).

Η Κύπρος, μάλιστα, ήταν ο τελευταίος σταθμός της διαδρομής πριν τον τελικό της προορισμό, το Ηνωμένο Βασίλειο!Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο αγαπητός κ. Δήμος κυκλοφορεί στο Παραλίμνι (όπου ασφαλώς όλοι τον γνωρίζουν!!!) με τη φανέλα του King's Baton Relay, μεταφέροντας... μονίμως τα μηνύματα του Ολυμπισμού και του αθλητισμού!

Στις 23 Μαΐου ο κ. Δήμος Κωνσταντίνου μετέφερε συμβολικά την -ειδικά σχεδιασμένη για τη χώρα μας- σκυτάλη στη μαρίνα του Παραλιμνίου και στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Ο θρυλικός γκολκίπερ της ΕΝΠ παρέδωσε την σκυτάλη στον κ. Ζουβάνη Ζουβάνη, άλλη μια μορφή του κυπριακού ποδοσφαίρου και του τοπικού αθλητισμού!

Ο κ. Ζουβάνης, με τη σειρά του την παρέδωσε στον γενικό γραμματέα της ΚΟΕ κ. Γιώτη Ιωαννίδη, σε μια συμβολική στιγμή που συνέδεσε τη θάλασσα, την Ιστορία, τον πρωταθλητισμό και τον πολιτισμό με τις αξίες του Ολυμπισμού και της Κοινοπολιτείας.

Παρόντες επίσης ο σπουδαίος παλαίμαχος άσος και πρώην Πρεσβευτής Fair Play Μιχάλης Κωνσταντίνου, ο δήμαρχος Παραλιμνίου-Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος, ο πρόεδρος της ΚΟΕ Γεώργιος Χρυσοστόμου, μέλη του Ε.Σ. ΚΟΕ και λειτουργοί.

Η παρουσία της σκυτάλης προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολιτών, αλλά και τουριστών, προβάλλοντας τη μοναδική ταυτότητα της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου!

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