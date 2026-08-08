Ο Σιμεόνε άνοιξε τα... χαρτιά του για τον Άλβαρες

Ενα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα του φετινού καλοκαιριού, είναι αναμφίβολα, ο Χούλιαν Αλβαρες.

Ο Αργεντινός επιθετικός εγινε πρωταγωνιστής σε ενα... σίριαλ μεταξύ Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, με τους «ροχιμπλάνκος» να καταγγέλουν τους Καταλανούς παράνομη προσέγγιση του ποδοσφαιριστή και παρά το γεγονός οτι ο ίδιος είχε αποφασίσει να γίνει παίκτης των «μπλαουγκράνα», η μεταγραφή «ναυάγησε».

Η Ατλέτικο ξεκαθάρισε με κάθε τρόπο ότι ο Αλβαρες δεν είναι προς πώληση και ολα δείχνουν ότι θα παραμείνει στον σύλλογο, τουλάχιστον για τη νέα σεζόν.

Για το ζήτημα αυτό τοποθετήθηκε ο προπονητής της ομάδας, Ντιέγκο Σιμεόνε, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την παραμονή ενός εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του.

«Η κατάσταση είναι πολύ ξεκάθαρη. Ο σύλλογος έλαβε μια απόφαση, την οποία ο Μιγκέλ Άνχελ εξήγησε πολύ καλά. Από αγωνιστικής άποψης, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που έχουμε έναν παίκτη όπως ο Χουλιάν και θα τον βοηθήσουμε να συνεχίσει να εξελίσσεται και να βελτιώνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σιμεόνε.

atletiko.gr