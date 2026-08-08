Άρεσε στα «αποκαλυπτήρια» ο ΑΠΟΕΛ παρά τον... συμβιβασμό

Στο πρώτο φιλικό με παρουσία από τον κόσμο του, ο οποίος μπορούσε να το δει και από τους τηλεοπτικούς δέκτες, ο ΑΠΟΕΛ είχε θετική εικόνα και άρεσε, παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε τη φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Κηφισιά στο ΓΣΠ.

Οι γαλαζοκίτρινοι συμβιβάστηκαν στο 2-2, έχοντας αρκετά καλά διαστήματα, με τους νέους παίκτες στο ρόστερ να δίνουν… χρώμα.

Ο Λημνιός σέρβιρε το πρώτο γκολ στο 10ο λεπτό στον Μαρκίνιος και σκόραρε το δεύτερο στο 37΄. Ο Πεδρόσο είχε επίσης θετική παρουσία, δίνοντας την πάσα για το δεύτερο γκολ ενώ ξεχώρισαν και τα ανεβάσματα του Σάστρε στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Τζούρισιτς επίσης είχε καλά πατήματα ενώ χαμόγελα υπάρχουν για τον Μαρκίνιος που ήταν πολύ καλός, τόσο στο επιθετικό κομμάτι όσο και στο αμυντικό.

Μετά το 65ο λεπτό έγιναν πάρα πολλές αλλαγές, η Κηφισιά κέρδισε λίγα μέτρα και μείωσε στο 80΄ με βολέ του Χριστόπουλου ενώ με επίσης δυνατό σουτ, σκόραρε και ο Πολυκράτης για το τελικό 2-2.

Το LIVE του αγώνα

Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση

90΄ - ΓΚΟΛ για την Κηφισιά: Ο Πολυκράτης με αριστερό σουτ, νικάει τον Μίχο και ισοφαρίζει.

80΄ - ΓΚΟΛ για την Κηφισια: Με δυνατό σουτ, ο Χριστόπουλος μειώνει για την ελληνική ομάδα.

76΄ - Δοκάρι για την Κηφισιά με τον Χριστόπουλο.

72΄ - Σουτ από τον Μαϊόλι, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

57΄ - Ο Μαρκίνιος με ωραία ενέργεια και σουτ, υποχρέωσε τον Ραμίρες σε δύσκολη επέμβαση.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος.

Ολοκλήρωση πρώτου μέρους

37΄ - ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ: Ο Λημνιός δεν αστόχησε απέναντι στον Ραμίρες. Ο Πεδρόσο ωστόσο με ωραίο κράτημα και πάσα, είχε μεγάλη συνεισφορά.

20΄ - Ακόμη μία ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ, με τον Τζούρισιτς να κάνει ψηλοκρεμαστό πλασέ το οποίο πήγε πάνω από τα δοκάρια.

17΄ - Πολύ κακό σουτ από τον Μαρκίνιος, μέσα από την περιοχή, σε σέντρα του Σάστρε από δεξιά.

10΄ - ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ: Ο Μαρκίνιος με εύκολη προβολή μετά από ωραία πάσα του Λημνιού, ανοίγει το σκορ. Σημαντική η συμβολή και του Σάστρε, που έδωσε όμορφη μπαλιά από δεξιά στον Λημνιό.

2΄ - Ο Ραμίρες με υπερένταση έδιωξε σε κόρνερ την κεφαλιά του Πεδρόσο.

Ξεκίνησε ο αγώνας

ΑΠΟΕΛ: Mπέλετς, Σάστρε (67΄ Πουρσαϊτίδης), Λαΐφης (67΄ Ευριπίδου), Ντέγκενεκ (67΄ Αγγελόπουλος), Σταφυλίδης (67΄ Γκαρσία), Βρόντης (46΄ Ρόσα), Ντάλσιο (67΄ Μαντούκα), Μαρκίνιος (67΄ Χαρ. Καττιρτζής), Λημνιός (67΄ Αβραμίδης), Τζούρισιτς (46΄ Μαϊόλι), Πεδρόσο (67΄ Κούτσακος).

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες, Μανσόν, Πετκόφ, Ντε Λούις, Αμπάντα, Μπουκουνάκης, Μπόμπο, Μπένι, Aντονίς, Μπουλά, Σαγκάλ

ΣΚΟΡΕΡ: 10΄ Μαρκίνιος, 37΄ Λημνιός / 80΄ Χριστόπουλος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 45΄ Τζούρισιτς / 45΄ Μπουκουνάκης

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μάριος Χριστοφόρου









