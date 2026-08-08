Ετοιμάζουν... «καμίνι» οι Απολλωνίστες

Οι φίλοι του Απόλλωνα προετοιμάζονται κι αυτοί με τη σειρά τους για τον επαναληπτικό απέναντι στην Μπραν. Και ας είμαστε σε περίοδο διακοπών.

Το «Αλφαμέγα» θα μοιάζει με «καμίνι» αφού μέχρι χθες, Παρασκευή, η πώληση των εισιτηρίων ξεπέρασε τις 5000 και εκτιμάται πως μέχρι την Τρίτη θα ανακοινωθεί sold out. Να σημειωθεί πως όσοι ταξίδεψαν στη Νορβηγία θα επιβραβευτούν με δωρεάν εισιτήριο.

Η δίψα στις τάξεις του κόσμου είναι μεγάλη κι αυτό αποτυπώνεται στην ανταπόκριση. Το «δικαίωμα» αυτό τούς το έδωσε η ίδια η ομάδα με την παρουσία της σε αυτά τα τρία παιχνίδια.