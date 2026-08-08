Ο Μπράντον Κλαρκ πέθανε από τις επιπτώσεις ηρωίνης και κοκαΐνης

Το Τμήμα Ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι ο φόργουορντ των Μέμφις Γκρίζλις, Μπράντον Κλαρκ, πέθανε λόγω των επιπτώσεων ηρωίνης και κοκαΐνης.

Ο ιατροδικαστής έκρινε ότι ο θάνατος του Κλαρκ στις 11 Μαΐου ήταν ατύχημα. Οι συνδυασμένες επιδράσεις πολλαπλών συνταγογραφούμενων φαρμάκων αναγνωρίστηκαν επίσης ως παράγοντας που είχε σημαντική συνεισφορά στο θάνατό του, αν και τα συγκεκριμένα φάρμακα δεν αποκαλύφθηκαν. Η πλήρης έκθεση του ιατροδικαστή δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί.

Ο 29χρονος Κλαρκ ανακαλύφθηκε αναίσθητος σε υπνοδωμάτιο κατοικίας σο Σαν Φερνάντο Βάλεϊ της Καλιφόρνια και διαπιστώθηκε επί τόπου ο θάνατός του.

Ο Καναδο-Αμερικανός πέρασε ολόκληρη την επταετή καριέρα του στο NBA με το Μέμφις, αφού ολοκλήρωσε την κολεγιακή καριέρα του στο Γκονζάγκα. Είχε μέσο όρο 10,2 πόντους και 5,5 ριμπάουντ σε 309 αγώνες (50 ως βασικός) και κατετάγη τέταρτος στην ψηφοφορία για τον καλύτερο «ρούκι» της σεζόν 2019-20.

Οι τραυματισμοί περιόρισαν τον χρόνο συμμετοχής του Κλαρκ κατά τη διάρκεια των τελευταίων σεζόν του. Έμεινε εκτός δράσης για περισσότερο από ένα χρόνο μετά από ρήξη αχίλλειου τένοντα που υπέστη το Μάρτιο του 2023, ενώ έπαιξε σε μόνο δύο αγώνες στη διάρκεια της σεζόν 2025-26, λόγω προβλημάτων στο γόνατο και τη γάμπα.