«Έφυγε» από την ζωή ο πατέρας του Μέσι

Χαμός στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς πολλαπλά δημοσιεύματα από Ευρώπη και Αργεντινή αναφέρουν πως ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι, Χόρχε, έφυγε από τη ζωή. Αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την οικογένειά του.

Σε θλίψη βυθίστηκε ο Λιονέλ Μέσι, η οικογένειά του καθώς και ολόκληρη η ποδοσφαιρική και μη Αργεντινή, στην είδηση του θανάτου του πατέρα του, Χόρχε, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών το βράδυ της Παρασκευής (7/8) στο Ροσάριο, όπως μεταδίδουν κορυφαία αθλητικά ΜΜΕ της χώρας αλλά και της Ευρώπης, χωρίς πάντως την επίσημη επιβεβαίωση από την οικογένεια του Pulga.

💔Muere Jorge Messi, padre de Leo Messi, a los 68 años



🫶🏻Desde SPORT, trasladamos nuestras condolencias a Leo Messi y a toda su familia pic.twitter.com/XE2bZgk2Fj — Diario SPORT (@sport) August 8, 2026

Ήδη κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες πως ο 68χρονος βρισκόταν σε κακή κατάσταση, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μάλιστα, ο 39χρονος σούπερ σταρ είχε δηλώσει μετά το χατ-τρικ που πέτυχε κόντρα στην Αλγερία, πως ο λόγος που είχε βάλει τα κλάματα είχε να κάνει με μια δύσκολη κατάσταση που βιώνει.

🔴ÚLTIMA HORA | Muere el padre de Leo Messi a los 68 años tras una larga enfermedad.



👉El futbolista ya explicó durante el Mundial que estaba pasando días muy difíciles https://t.co/sYpvQeLu06 pic.twitter.com/wopRObAuMh — La Razón (@larazon_es) August 8, 2026

Ο πατέρας του Μέσι λειτουργούσε ως μάνατζερ και σύμβουλος του γιου του. Είχε μετακομίσει από την Αργεντινή στη Βαρκελώνη μαζί με τον γιο του, παλαιότερα, για να βρίσκεται κοντά του.

Χαμός στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς πολλαπλά δημοσιεύματα από Ευρώπη και Αργεντινή αναφέρουν πως ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι, Χόρχε, έφυγε από τη ζωή. Αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την οικογένειά του. Σε θλίψη βυθίστηκε ο Λιονέλ Μέσι, η οικογένειά του καθώς και ολόκληρη η ποδοσφαιρική και μη Αργεντινή, στην είδηση του θανάτου του πατέρα του, Χόρχε, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών το βράδυ της Παρασκευής (7/8) στο Ροσάριο, όπως μεταδίδουν κορυφαία αθλητικά ΜΜΕ της χώρας αλλά και της Ευρώπης, χωρίς πάντως την επίσημη επιβεβαίωση από την οικογένεια του Pulga.

Ήδη κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες πως ο 68χρονος βρισκόταν σε κακή κατάσταση, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μάλιστα, ο 39χρονος σούπερ σταρ είχε δηλώσει μετά το χατ-τρικ που πέτυχε κόντρα στην Αλγερία, πως ο λόγος που είχε βάλει τα κλάματα είχε να κάνει με μια δύσκολη κατάσταση που βιώνει. Ο πατέρας του Μέσι λειτουργούσε ως μάνατζερ και σύμβουλος του γιου του. Είχε μετακομίσει από την Αργεντινή στη Βαρκελώνη μαζί με τον γιο του, παλαιότερα, για να βρίσκεται κοντά του.

Lionel's Messi father Jorge Messi has passed away at the age of 68 after battling a long illness.



Our thoughts and prayers go out to the Messi family. Rest in Peace! ❤🕊 pic.twitter.com/gmoJNGZR1E — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 8, 2026

gazzetta.gr