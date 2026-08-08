Οι «πυροβολισμοί» των φορ φέρνουν χαμόγελο στην ΑΕΛ

Σίγουρα τα φιλικά είναι για να εξάγονται συμπεράσματα.

Ανάλογα με τον αντίπαλο, αυτά μπορούν να αποτελέσουν ασφαλή κριτήριο. Τέτοιο ήταν για την ΑΕΛ απέναντι στον Ατρόμητο, το οποίο κέρδισε με 2-1.

Ο Χούγκο Μαρτίνς παρέταξε μία ενδεκάδα που ουσιαστικά «φωτογράφισε» τις επιλογές του ενόψει του νέου πρωταθλήματος. Ο Καπίνο έπαιξε κάτω από τα δοκάρια, η τετράδα της άμυνας ήταν Κονσεϊσάο, Καρώ, Γκόμες, Μιλοσάβλιεβιτς, στο κέντρο έπαιξαν Ζοάο Ταβάρες, Νταβόρ, Ζαϊρ Ταβέρες και επιθετική τριπλέτα οι Σινγκ, Τσατάκοβιτς, Γκομίς.

Αυτό που τον ικανοποίησε ήταν οι «πυροβολισμοί» των φορ. Ο Τσατάκοβιτς και ο Γκομίς σκόραραν τα δύο γκολ ενώ στο δεύτερο συμμετείχε και ο Σινγκ. Σίγουρα, θα μπουν και άλλοι στην... εξίσωση, όπως τα δύο πρόσφατα αποκτήματα Καφού και Ουντέν, και αναμένεται να ισχυροποιηθεί και άλλο η ομάδα.

Αύριο Κυριακή είναι προγραμματισμένο το τρίτο και τελευταίο φιλικό επί πολωνικού εδάφους. Αντίπαλος στη 1:00μ.μ. θα είναι η Ραντόμιακ, ενώ η αποστολή θα επιστρέψει στην Κύπρο την προσεχή Τετάρτη.