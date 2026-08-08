Ανεβασμένος αλλά αυτή η ευκαιρία βρε Λελέ...

Η Πάφος FC στάθηκε αρκετά καλά στο Σάλτσμπουργκ.

Εντούτοις, παρά την προσπάθεια, δεν αποφεύχθηκε η ήττα από την Αυστριακή ομάδα η οποία πήρε προβάδισμα πρόκρισης στα πλέι οφ του Europa League.

Η αλήθεια είναι πως ο Λελέ δείχνει ανεβασμένος φέτος, σε σχέση με το περσινό εξάμηνο που τον είχαμε «γνωρίσει». Έβαλε το λιθαράκι του για να γίνει η ανατροπή επί της Χάιντουκ ενώ τον ένιωσε και η άμυνα της Σάλτσμπουργκ. Αν σκόραρε μάλιστα στην ανεπανάληπτη ευκαιρία στο 61ο λεπτό, όταν πήγε να περάσει τον τερματοφύλακα, τότε θα μιλούσαμε για άλλα.

Δεν σκόραρε ακόμη και στην Πάφο ελπίζουν πως αυτό θα γίνει στη ρεβάνς της Πέμπτης (13/08, 20:00).