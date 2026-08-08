Η Φενερμπαχτσέ έβαλε στο... μάτι τον Λουκάκου!

Σε... ανοιχτή γραμμή με τον Ρομέλου Λουκάκου βρίσκεται η Φενερμπαχτσέ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος αποκάλυψε το ενδιαφέρον των Τούρκων για την απόκτηση του Βέλγου φορ, που αναμένεται να αποχωρήσει σύντομα από τη Νάπολι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ρομάνο, η Φενερμπαχτσέ έχει μπει δυναμικά για την απόκτηση του Λουκάκου, με τον πρόεδρο του συλλόγου να εμπλέκεται στη συμφωνία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει: «Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται πλέον σε απευθείας συζητήσεις με την πλευρά του Ρομέλου Λουκάκου, με τις διαπραγματεύσεις να είναι σε εξέλιξη. Η Μονακό δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ η Φενέρμπαχτσε έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του Βέλγου επιθετικού, με τον πρόεδρο του συλλόγου να ασχολείται προσωπικά με τη συμφωνία. Ο Λουκάκου αναμένεται να αποχωρήσει σύντομα από τη Νάπολι».

sdna.gr