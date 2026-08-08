Οι πιθανές αλλαγές και τα... ερωτηματικά στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την κρίσιμη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν (11/8, 20:30), για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, μετά το 0-0 του «Γ. Καραϊσκάκης», αποτέλεσμα το οποίο αφησε ανοικτούς λογαριασμούς.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν παρουσίασαν την εικόνα που θα ηθελαν, ωστόσο η «ζημιά» περιορίστηκε στο ελάχιστο και εχουν την ευκαιρία να... σβήσουν τα οσα εγιναν στο πρώτο παιχνίδι και να πανηγυρίσουν την πρόκριση στην Ολλανδία, κλείνοντας θέση στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, οπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Μπόντο Γκλιμτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουά.

Η μέτρια εικόνα των Πειραιωτών στην πρώτη αναμέτρηση, εχει βάλει σε σκέψεις τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος ενδέχεται να αλλάξει αρκετά πρόσωπα στη ρεβάνς, ψάχνοντας την κατάλληλη... φόρμουλα για την πρόκριση.

Οι σταθερές

Μπάλσα Πόποβιτς, Μπρούνο, Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Ντάνι Γκαρθία, δύσκολα θα μείνουν εκτός από το αρχικό σχήμα της ρεβάνς, ενώ θέση στην ενδεκάδα αναμένεται να πάρει και ο Λορέντσο Πιρόλα, ο οποίος αγωνίστηκε ως αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι.

Η ελλειψη δεύτερου αριστερού μπακ και η ανετοιμότητα του Στέφαν Ορτέγκα καθιστούν σχεδόν σίγουρη την παρουσία των Πόποβιτς και Μπρούνο, ενώ ο Ελ Κααμπί δεν βγαίνει από την ενδεκάδα, οπως είναι λογικό. Ο Γκαρθία είχε θετική παρουσία στο πρώτο μέρος με τη Ναϊμέγκεν και ο Βάσκος τεχνικός πιθανότατα θα τον εμπιστευτεί και στην Ολλανδία.

Οσον αφορά τον παρτενέρ του Πιρόλα, η θέση «παίζεται» ανάμεσα σε Ρέτσο και Σμαΐλοβιτς. Πολλά θα εξαρτηθούν από την ετοιμότητα του αρχηγού του Ολυμπιακού, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό από την πρώτη αναμέτρηση. Σε περίπτωση που είναι σε θέση να αγωνιστεί, τότε εχει προβάδισμα για το αρχικό σχήμα.

Στο δεξί ακρο της αμυνας, τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, με τον Μαφέο να εχει πιθανότητες να ξεκινήσει αντί του Σάλιακα, που πήρε το «χρίσμα» στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ετοιμότητα του Εσε θα κρίνει και το δίδυμο της μεσαίας γραμμής. Σε περίπτωση που ο Αργεντινός ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα του τραυματισμού του, συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να μπει στη «μάχη» από την αρχή, με τον Μουζακίτη να μένει στον πάγκο.

«Γρίφο» αποτελεί και η μεσοεπιθετική τριάδα. Ζέλσον Μαρτίνς και Ζότα Σίλβα, θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για την ενδεκάδα, αντί των Ρόκα ή Ροντινέι και Τσικίνιο, αντίστοιχα.

Το σίγουρο είναι ότιο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιμένει διαφορετική εικόνα από τους ποδοσφαιριστές του και μία πρόκριση που πέρα από το γεγονός ότι θα κρατήσει ζωντανό τον μεγάλο στόχο του Champions League, θα δώσει και ψυχολογική ωθηση στην ομάδα, στοχείο απαραίτητο στο ξεκίνημα της σεζόν...