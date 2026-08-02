Η φοβερή Πάφος FC και οι άλλες που θέλουν δουλειά

Αμάν μια Πάφος FC! Η εμφάνιση που πραγματοποίησε την περασμένη Πέμπτη το συγκρότημα του Σα Πίντο απέναντι στη Χάιντουκ Σπλιτ ήταν εντυπωσιακή και η ανατροπή που πέτυχε επική.

Από τις πιο ιστορικές ανατροπές που πέτυχαν κυπριακές ομάδες στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα της Πάφος FC, η οποία ταπείνωσε μία εκ των ιστορικότερων ομάδων της Κροατίας.

Φάνηκε ότι η ομάδα διαθέτει τρομερή ποιότητα και πως τη νέα σεζόν θα επιστρέψει δριμύτερη και πιο δυνατή στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Βέβαια, είναι ακόμα πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, ωστόσο, με βάση τα όσα είδαμε στον τελευταίο της αγώνα στο στάδιο «Αλφαμέγα», σίγουρα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο της περιόδου 2026-27.

Όσον αφορά την ΑΕΚ, «άγγιξε» την πρόκριση στη Ρουμανία αλλά λύγισε στην άχαρη διαδικασία των πέναλτι. Το πάλεψε η ομάδα του Μάουρο Καμορανέζι, ήταν βελτιωμένη συγκριτικά με την εικόνα που έβγαλε στην «Αρένα», μπορούσε να πάρει τη νίκη-πρόκριση πριν το ματς φτάσει στα πέναλτι, ωστόσο φάνηκε ότι ακόμα κάτι λείπει από τους κιτρινοπράσινους. Λείπει ένας Ρόντεν στη μεσαία γραμμή, λείπει η ηρεμία του Ρομπέρζ στα μετόπισθεν, (κυρίως) λείπει το εύκολο γκολ από τους επιθετικούς.

Όταν οι εξτρέμ σου δεν έχουν το γκολ, τότε… κλάψ' τα Χαράλαμπε. Κρίμα για την ΑΕΚ, η οποία έχει συνηθίσει τον κόσμο της σε μεγάλα ευρωπαϊκά οδοιπορικά τα τελευταία χρόνια και σε σημαντικές επιτυχίες.

Πλέον, θα αρκεστεί στη διεκδίκηση των εγχώριων τίτλων. Χρειάζεται όμως ενίσχυση. Ο Τσάβι Ρόκα έχει μπόλικη δουλειά μπροστά του. Περίπου τα ίδια ισχύουν και για την Ομόνοια. Αποκλείστηκε στην άχαρη διαδικασία των πέναλτι από μία ομάδα που δεν ήταν καλύτερη απ’ αυτήν.

Το μεγάλο στοίχημα, όμως, για τους πρωταθλητές είναι η αντικατάσταση των Μαέ και Σεμέδο. Ο Απόλλωνας θα κριθεί σοβαρά όταν θα παίξει με πιο δυνατό αντίπαλο.