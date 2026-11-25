Το πρόγραμμα «KICK OUT», με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων κακοποίησης στον χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου, παρουσίασε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών μέσω του καναλιού του στο YouTube.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα οργανωμένο πρόγραμμα πρόληψης, εκπαίδευσης και διαχείρισης περιστατικών κακοποίησης, παρενόχλησης και κατάχρησης εξουσίας στο ποδόσφαιρο. Περιλαμβάνει ειδικά πρωτόκολλα, εκπαιδευτικές δράσεις, οδηγό τσέπης για τους αθλητές και τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Διαφύλαξης.

Ποιοι απαρτίζουν την Επιτροπή

Την Επιτροπή Διαφύλαξης απαρτίζουν η Δικηγόρος της Δημοκρατίας στη Νομική Υπηρεσία και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση, Ελένη Κουζούπη, η συμβουλευτική ψυχολόγος και συστημική ψυχοθεραπεύτρια Δρ Κατερίνα Μιχαήλ και ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π., Σπύρος Νεοφυτίδης, ο οποίος έχει αναλάβει τον ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας του προγράμματος. Επιπλέον, το πρόγραμμα διαμορφώθηκε με τη συνδρομή του Ανδρέα Γεωργίου, συμβούλου προστασίας δεδομένων, πιστοποιημένου CIPP/E, της Cerberus Data Protection Services, ο οποίος σχεδίασε με τον ΠΑ.Σ.Π. τη διαδικασία διαφύλαξης και το σύστημα καταγραφής του «KICK OUT», με την προστασία των δεδομένων ενσωματωμένη από την αρχή.

«Κανένας να μην νιώθει μόνος»

Παίρνοντας τον λόγο, ο Σπύρος Νεοφυτίδης, τόνισε ότι οι σχέσεις εξάρτησης, η άσκηση εξουσίας και ο φόβος αντιποίνων συχνά κρατούν τους αθλητές σιωπηλούς. «Αυτή τη σιωπή», τόνισε «θέλουμε να σπάσουμε. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα αξιόπιστο περιβάλλον, στο οποίο κάθε ποδοσφαιριστής και ποδοσφαιρίστρια θα μπορεί να μιλήσει χωρίς φόβο, να ακουστεί με σεβασμό και να έχει πρόσβαση στην κατάλληλη νομική, ψυχολογική και θεσμική υποστήριξη». Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι ο ΠΑ.Σ.Π. προχώρησε στην εκπαίδευση του προσωπικού του και στη δημιουργία εξειδικευμένων πρωτοκόλλων για τη διαχείριση αναφορών, την αξιολόγηση κινδύνου και τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας. Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η Επιτροπή Διαφύλαξης δεν υποκαθιστά την Αστυνομία, τα Δικαστήρια ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή, στέλνοντας το μήνυμα ότι «για τον ΠΑ.Σ.Π., κανένας ποδοσφαιριστής και καμία ποδοσφαιρίστρια δεν πρέπει να νιώθει μόνος ή μόνη όταν αντιμετωπίζει κακοποιητική συμπεριφορά».

Η έννοια του grooming

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Μιχαήλ ανέλυσε την ψυχολογική διάσταση της σιωπής των αθλητών, η οποία μπορεί να πηγάζει από τον φόβο απώλειας της καριέρας τους, την ντροπή και τις ενοχές. Ταυτόχρονα, εξήγησε την έννοια του grooming: τη διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο προσεγγίζει σταδιακά ένα άλλο, δημιουργεί μαζί του σχέση εμπιστοσύνης, συναισθηματική σύνδεση ή εξάρτηση και στη συνέχεια χρησιμοποιεί αυτή τη σχέση για να το χειραγωγήσει ή να το κακοποιήσει. Τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να περιλαμβάνουν την προσφορά δώρων ή υποσχέσεων για επαγγελματική εξέλιξη, την επικοινωνία εκτός του συνηθισμένου πλαισίου με απαίτηση μυστικότητας, καθώς και την επιστράτευση της ενοχής, του φόβου ή των απειλών όταν το άτομο επιχειρεί να απομακρυνθεί. «Το κάθε περιστατικό», πρόσθεσε, «θα αντιμετωπίζεται με ευαισθησία και επίγνωση του τραύματος, χωρίς να αναπαράγουμε τον επανατραυματισμό του αθλητή». Επίσης, σημείωσε ότι η υποστήριξη δεν προϋποθέτει απαραίτητα την υποβολή επίσημης καταγγελίας. Όπως εξήγησε, «ένας άνθρωπος μπορεί να χρειάζεται να μιλήσει, να επεξεργαστεί όσα έχει βιώσει και να λάβει ψυχολογική στήριξη ακόμη και αν δεν είναι έτοιμος να προχωρήσει σε καταγγελία».

Με απόλυτο σεβασμό προς την ισχύουσα νομοθεσία

Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος ανέλυσε η Ελένη Κουζούπη, υπογραμμίζοντας ότι το «KICK OUT» λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό προς την ισχύουσα νομοθεσία και τόνισε ότι το πρόγραμμα συμμορφώνεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Κατέστησε σαφές ότι οι βασικές αρχές του προγράμματος είναι η εχεμύθεια, η εμπιστευτικότητα, η τήρηση της νομοθεσίας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, κάνοντας ειδική αναφορά στον νόμο Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Απεικόνισης Υλικού Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών (Ν. 91(I)/2014). Επισήμανε, ακόμη, τον συμπληρωματικό ρόλο της Επιτροπής σε σχέση με την Αστυνομία, τη Δικαιοσύνη και άλλες αρμόδιες αρχές. «Στόχος είναι», εξήγησε, «κάθε ποδοσφαιριστής και ποδοσφαιρίστρια να ενθαρρύνονται να υποβάλουν τα παράπονα τους άφοβα γνωρίζοντας ότι υπάρχει ένας ασφαλής μηχανισμός στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν».

Πώς λειτουργεί η διαδικασία

Ο Ανδρέας Γεωργίου παρουσίασε αναλυτικά τη διαδικασία λειτουργίας του προγράμματος και τον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί η προστασία των δεδομένων (privacy by design). Όπως είπε, κάθε αναφορά, η οποία μπορεί να υποβληθεί ακόμα και ανώνυμα, καταγράφεται αντικειμενικά στα σχετικά έντυπα και διενεργείται αξιολόγηση κινδύνου εντός 24 ωρών από τον Υπεύθυνο Προστασίας, ώστε να ενεργοποιούνται τα κατάλληλα μέτρα στήριξης. Ακολούθως, παρουσίασε τις δικλίδες ασφαλείας, με την προστασία των δεδομένων να ενσωματώνεται εξαρχής στη διαδικασία, ενημερώνοντας ότι συλλέγονται μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία, ενώ η πρόσβαση σε αυτά είναι αυστηρά ελεγχόμενη. Ξεκαθάρισε ότι έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα χρονικά όρια διατήρησης των δεδομένων. Όλα αυτά αποσκοπούν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης, μέσα στο οποίο οι ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιρίστριες θα αισθάνονται ασφαλείς να μιλήσουν.