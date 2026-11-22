Το στάδιο «Αλφαμέγα» της Λεμεσού θα πρέπει να γίνει η έδρα της Εθνικής Κύπρου. Τουλάχιστον για τα προσεχή παιχνίδια. Αυτό φάνηκε από το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στο Μαυροβούνιο, στο οποίο οι φίλαθλοι της Λεμεσού σχεδόν γέμισαν το στάδιο της πόλης τους και στήριξαν την εθνική ομάδα της χώρας μας. Συγκρίνοντας την προσέλευση των φιλάθλων στα προηγούμενα παιχνίδια της Εθνικής Κύπρου στην «ΑΕΚ Αρένα» και στο ΓΣΠ, όταν οι αντίπαλοι (σε κάποιους αγώνες) είχαν περισσότερους οπαδούς στις κερκίδες, τότε το στάδιο «Αλφαμέγα» φαντάζει αυτή την εποχή ως η ιδανική έδρα για το συγκρότημα του Άκη Μάντζιου.

Όσον αφορά τη γενική εικόνα που έβγαλε η Εθνική Κύπρου στο Nations League, είναι προφανές ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου. Η Εθνική μας διεκδικεί άνοδο στη Β' Κατηγορία και σε καμιά περίπτωση δεν θυμίζει την ομάδα πριν από μερικά χρόνια, όταν δεχόταν τη μια ντροπιαστική ήττα μετά την άλλη. Μεγάλη ποιότητα, όμως, δεν διαθέτει. Κακά τα ψέματα. Απουσιάζουν οι παίκτες-προσωπικότητες, κάτι που είχε η Κύπρος τις δεκαετίες του 1990 και του 2000. Υπάρχουν, μεν, καλοί ποδοσφαιριστές, με σημαντική ανέλιξη στην καριέρα τους, αλλά ώς εκεί.

Θα συμφωνήσω με το σχόλιο του έμπειρου συναδέλφου Ανδρέα Πογιατζή, ο οποίος μιλώντας σε εκπομπή του ΡΙΚ διερωτήθηκε γιατί τα τελευταία χρόνια οι μεγάλοι ελληνικοί σύλλογοι δεν χτυπούν πια την πόρτα των κυπριακών ομάδων για την απόκτηση ποδοσφαιριστών, όπως γινόταν πριν από 20-30 χρόνια, με τα παραδείγματα των Εγκωμίτη, Οκκά, Κωνσταντίνου, Χριστοδούλου, Γιασεμάκη και άλλων συμπατριωτών μας να είναι χαρακτηριστικά, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του '90 ο Σαββίδης ήταν το αστέρι της ΑΕΚ. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι, ειδικά τη δεκαετία του 2000, υπήρχαν Κύπριοι παίκτες που ήταν κομβικοί στις μεγάλες ελληνικές ομάδες όπου αγωνίζονταν. Σήμερα;