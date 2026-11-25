Από το καλοκαίρι του 2017, όταν ο ΑΠΟΕΛ παραχώρησε τον Πιέρο Σωτηρίου στην Κοπεγχάγη έναντι περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, το ρεκόρ της ακριβότερης πώλησης Κύπριου ποδοσφαιριστή από κυπριακό σύλλογο σε ομάδα του εξωτερικού παραμένει ακατάρριπτο.

Και η αλήθεια είναι πως κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν στο προσεχές μέλλον θα βρεθεί κάποιος που θα καταφέρει να το ξεπεράσει.

Πάντως, αυτή τη στιγμή, ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο κυπριακό πρωτάθλημα και δείχνει ικανός να πλησιάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει το συγκεκριμένο ποσό είναι ο Παναγιώτης Ανδρέου!

Όχι μόνο επειδή βρέθηκε στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ, με άνθρωπο του «Δικεφάλου» να τον παρακολουθεί από κοντά, αλλά και επειδή το πλούσιο ταλέντο του έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων του εξωτερικού.

Εφόσον συνεχίσει με την ίδια ωριμότητα, συνέπεια και αγωνιστική εξέλιξη, δεν αποκλείεται ο 20χρονος άσος να γράψει τη δική του ιστορία στη μεταγραφική αγορά!

Α.Σ.