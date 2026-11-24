Αποκαλύψεις για το… μέλλον του Μακάρειου σταδίου έκανε ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Γιάννης Ιωάννου, στη συνέντευξη του στο νέο του podcast του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού εμε τίτλο «Περί Αθλητισμού».

Όπως ανάφερε, υπάρχουν προχωρημένες επαφές με την ΚΟΠ, ώστε να γίνει το στάδιο έδρα της Εθνικής Κύπρου U21, ενώ σημείωσε και άλλα σημεία που αναφέρονται μέσα από το master plan που υπάρχει.

«Είναι ένα master plan το οποίο είναι σε προχωρημένη μορφή. Είμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις με την ΚΟΠ, με τον πρόεδρο της ΚΟΠ, Χάρη Λοϊζίδη, για να γίνει το ποδοσφαιρικό γήπεδο Μακάρειο, έδρα της Εθνικής Κύπρου U21. Δηλαδή θα εγκαταλειφθεί η σκέψη για ανέγερση εγκαταστάσεων στον Κόρνο και θα γίνει συνεργασία μαζί με τον ΚΟΑ για να γίνει το Μακάρειο στάδιο, έδρα της ΚΟΠ» σημείωσε αρχικά.

Έπειτα πρόσθεσε ότι: «Είναι κάτι το οποίο θα γίνει με χρηματοδότηση της UEFA, άρα εξοικονομεί λεφτά ο ΚΟΑ για να δοθούν σε άλλες υποδομές. Μέσα από αυτό το masterplan θα γίνει νέο σύγχρονο πολυπροπονητήριο, κολυμβητήρια και έχουμε και άλλα να ανακοινώσουμε».

Έπειτα πρόσθεσε: «Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις υποδομές για να πάψουμε να είμαστε ο φτωχός συγγενής, να έχουμε τουλάχιστον υποδομές οι οποίες να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του αθλητισμού μέχρι το 2050. Είμαστε στο 2026, πρέπει να γυρίσουμε σελίδα και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, με τη στήριξη πάντα της Κυπριακής Πολιτείας και του προέδρου κ. Χριστοδουλίδη».

Ακολούθως μιλώντας για τη συνεργασία με την ΚΟΠ, σημείωσε ότι: «Ο Χάρης Λοϊζίδης είναι ένας άνθρωπος ανοιχτόμυαλος, συζητούμε και ανταλλάζουμε απόψεις για διάφορα θέματα. Ο Χάρης θέλει να φέρει το κυπριακό ποδόσφαιρο ακόμη πιο μπροστά. Έχουμε μία άριστη και αγαστή συνεργασία και μέσα από αυτή έχει να επωφεληθεί και το κυπριακό ποδόσφαιρο και ο κυπριακός αθλητισμός. Είναι συμπαίκτης μας σε αυτή την προσπάθεια. Να αναφέρω και κάτι άλλο. Πριν να φύγω από τα γραφεία του ΚΟΑ για να έρθω εδώ, υπέγραψα επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας με την οποία ζητώ να γίνει συνάντηση μεταξύ ΚΟΑ, ΚΟΠ και Υπουργείου Παιδείας, για να φέρουμε ένα πρόγραμμα που επιχορηγείται από τη FIFA για να στήσουμε δέκα μίνι γήπεδα για να δώσουμε τη δυνατότητα σε παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ενταχθούν σε ακαδημίες. Στόχος μας είναι να ανοίξουν τα σχολεία, όχι να είναι κλειδωμένα και να χρησιμοποιηθούν χαμόγελα από τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό».