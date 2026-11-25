Ο Εντσο Μαρέσκα συνεχίζει την ανανέωση του ρόστερ της Μάντσεστερ Σίτι. Η φημισμένη αγγλική ομάδα έχει κάνει αρκετές αλλαγές στο δυναμικό της και σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun» ο επόμενος που θα αποχωρήσει από το «Ετιχαντ» είναι ο Ματέο Κόβατσιτς, ο οποίος δεν είναι πλέον στα πλάνα του Ιταλού κόουτς.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ ο 32χρονος Κροάτης διεθνής μέσος αναμένεται να φύγει στο τέλος της σεζόν από το Μάντσεστερ, όταν και λήγει το συμβόλαιο του με τους «πολίτες» και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία ή στην Ισπανία.

Ηδη η Γιουβέντους έχει προσεγγίσει τον μάνατζερ του και μάλιστα θέλει να πάρει τα δικαιώματα του τον Ιανουάριο, αντί ενός μικρού οικονομικού τιμήματος, που δεν θα ξεπερνά τα τρία εκατ. ευρώ, αλλιώς θέλει να τον κλείσει από τώρα για το προσεχές καλοκαίρι, όταν θα μείνει ελεύθερος από την ομάδα του Μάντσεστερ.