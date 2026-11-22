Με το που τελείωσε η σειρά των παιχνιδιών στον 2ο όμιλο της Γ΄ Κατηγορίας του Nations League, η οποία βρήκε την Εθνική μας να καταλαμβάνει τη 2η θέση με δύο νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες, ξεκίνησε ξανά μία συζήτηση. Ήταν επιτυχία ότι πήραμε αυτή τη θέση που μας στέλνει σε μπαράζ ανόδου ή αποτυχία το γεγονός ότι δεν κατακτήσαμε την 1η θέση που θα μας έστελνε απευθείας στη Β΄ Κατηγορία.

Και ξεκίνησε κατά κάποιον τρόπο ο... εθνικός διχασμός. Όπως και να το δούμε, είναι ένα βήμα προς τα μπρος. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως πρέπει να βγούμε στους δρόμους για πανηγύρια.

Οι εμφανίσεις στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια «γέννησαν» προσδοκίες για το... μέλλον. Η εικόνα στα τελευταία δύο ήταν αυτή που μετρίασε την όλη πορεία.

Και σίγουρα οφείλει να διορθώσει πράγματα ο προπονητής Απόστολος Μάντζιος.