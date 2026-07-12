Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Μανού που θήτευσε σε Ερμή και Πάφος FC

Σκοτώθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής Μανού σε ηλικία 43 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ του Σαββάτου στο Βερμόες του Σομπράλ ντε Μόντε Αγκράσο.

Την είδηση έκανε γνωστή το Flashscore και την επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η Αλβέρκα, η ομάδα στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά. Είχε αγωνιστεί και στη χώρα μας φορώντας τη φανέλα του Ερμή την περίοδο 2014-15., καταγράφοντας σε 25 συμμετοχες, πέντε γκολ αλλά και στην Πάφος FC το 2017.

Ο Εμανουέλ Ζεσούς Μπονφίμ Εβαρίστο γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου 1982 στο Σετούμπαλ και θήτευσε και στην ΑΕΚ Αθηνών ως δανεικός από την Μπενφίκα. Έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία με τη φανέλα της Αλβέρκα στις 5 Μαΐου 2002 εναντίον της Μπράγκα, πραγματοποιώντας το πρώτο από τα 130 παιχνίδια του στη διοργάνωση.

Ο Μανού αγωνίστηκε στις ιταλικές Μόντενα και Καρπενέντολο (2004/05) και στην Εστρέλα Αμαδόρα (2005/06), προτού ενταχθεί στο ρόστερ της Μπενφίκα το 2006. Ο πρώην εξτρέμ κατέγραψε 17 εμφανίσεις με τους «αετούς» τη σεζόν 2006/07, προτού μετακομίσει στην ΑΕΚ ως δανεικός την επόμενη χρονιά.

Έπαιξε επίσης σε Μαρίτιμο, Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία), Μπεϊτζίνγκ Γκουοάν (Κίνα), πριν επιστρέψει στη Βιτόρια Σετούμπαλ το 2014.