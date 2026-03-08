Οι φήμες ολοένα και θα φουντώνουν

Η αγωνιστική δράση στο ποδοσφαιρικό μέτωπο μπαίνει στην τελική ευθεία, μαζί όμως ξεκίνησαν και οι διάφορες φήμες που αφορούν μετακινήσεις ποδοσφαιριστών. Άλλωστε δεν είναι μακριά η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος. Οι φήμες λοιπόν ολοένα και θα φουντώνουν. Και είναι συνηθισμένο φαινόμενο κάθε χρόνο να γίνονται μετακινήσεις από τη μία ομάδα στην άλλη. Άλλωστε έτσι ελαχιστοποιείται το ρίσκο αφού είναι γνωστή η αξία του παίκτη. Παρ' όλο που στην πορεία ίσως δεν αποδειχθεί καλή η μεταγραφή και τα λεφτά που δαπανήθηκαν δεν έπιασαν τόπο.

Οι ατζέντηδες ήδη σερβίρουν τους παίκτες τους και ευελπιστούν πως θα έχουν καλές «ψαριές». Το θέμα είναι οι ομάδες να κοιτάξουν και τις δικές τους ακαδημίες και να σταματήσουν να λένε δικαιολογίες πως ακόμη δεν είναι έτοιμοι...