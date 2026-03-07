ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η δυναμική επιστροφή για Ομόνοια και Πάφο FC και το άλμα του Ολυμπιακού

Με την Ομόνοια και την Πάφο FC να επιστρέφουν στα νικηφόρα αποτελέσματα και τον Ολυμπιακό να παίρνει σημαντικό τρίποντο στη μάχη για την αποφυγή της διαβάθμισης, συνεχίστηκε η δράση στην 25η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

Οι πράσινοι συνεχίζουν την προέλασή τους στην κορυφή της βαθμολογίας, όντας οκτώ βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ, περιμένοντας και τον αγώνα του Απόλλωνα που μπορεί να πλησιάσει στους έξι εάν κερδίσει την ΑΕΛ. Στους 48 βαθμούς ανέβασε τη συγκομιδή της η Πάφος FC.

Στον άλλο αγώνα του Σαββάτου (07/03) ο Ολυμπιακός πέτυχε σπουδαία νίκη στη μάχη για παραμονή, κερδίζοντας έναν από τους ανταγωνιστές του, τον Εθνικό.

Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (08/03) με τρία σημαντικά παιχνίδια.

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 6 Μαρτίου

ΑΕΚ - Ακρίτας 3-0 (21' Ιβάνοβιτς, 34' Μιραμόν, 79' Mπάγιτς)

Σάββατο, 7 Μαρτίου

Ολυμπιακός - Εθνικός Άχνας 2-1 (38’ Κονομής, 65’ Βιεϊρίνια / 90+3’ Γιάλλουρος)

Πάφος FC - Ε.Ν. Ύψωνα 7-0 (12', 37', 42', 47' Κορέια, 18' Άντερσον, 85' Ζάζα, 90' Μπαουσαμινά)

Ομόνοια Αρ. - Ομόνοια 0-2 (18' Μάριτς, 28' Π. Ανδρέου)

Κυριακή, 8 Μαρτίου

16:00 Απόλλων - ΑΕΛ

16:00 Ένωση - Άρης

17:00 ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (26η αγωνιστική): ΑΕΛ-Ομόνοια Αρ. (14/03, 17:00), Ακρίτας-Πάφος FC (14/03, 18:00), Ανόρθωση-Απόλλων (15/03, 16:00), Άρης-ΑΠΟΕΛ (15/03, 19:00), Ομόνοια-Ολυμπιακός (15/03, 20:30), Ε.Ν.Ύψωνα-Ένωση (16/03, 19:00), Εθνικός Άχνας-ΑΕΚ (16/03, 19:00).